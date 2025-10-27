PSPV i Compromís demanaran la destitució de la cúpula d’À Punt per no retransmetre la manifestació contra Mazón
L’esquerra anuncia mesures en les Corts per a reclamar la cessació del president del Consell d’Administració i el director general de l’ens per emetre bous en comptes de la protesta
La retransmissió de Corregudes històriques, dissabte passat, en À Punt mentres milers de manifestants omplien el centre de València per a demanar la dimissió de Carlos Mazón arribarà a les Corts. Al malestar que ja ha transmés la plantilla de l’ens públic se sumaran sengles peticions de PSPV i Compromís en les Corts per a destituir els màxims responsables de la radiotelevisió valenciana, això és, l’actual Consell d’Administració que presidix Vicente Ordaz, així com al director general nomenat en gener, Francisco Aura.
És la reacció a una imatge com a mínim cridanera: els carrers de València ocupaven titulars en la majoria de mitjans nacionals, així com informacions en alguns d’internacionals com la BBC, mentres la televisió autonòmica mostrava una faena de Vicente Barrera i Enrique Ponce de 1997, fa quasi 30 anys. El que al principi va ser una certa “incredulitat” per part dels representants de l’esquerra s’ha convertit, este dilluns, en anunci d’accions parlamentàries.
En este sentit, fonts del PSPV anuncien que exigiran en les Corts la cessació del Consell d’Administració d’À Punt, que presidix Vicente Ordaz, i la destitució del director general d’À Punt, Francisco Aura. Set dels huit membres d’este Consell d’Administració van ser triats en el parlament autonòmic el juliol de 2024, fa menys d’any i mig, amb els únics vots favorables de PP i Vox, que, després de canviar la llei, van permetre que estos càrrecs es triaren sense necessitat de majories reforçades.
Els socialistes recriminen que “mentres els carrers de València es convertien en un clam per a exigir la dimissió de Mazón, À Punt estava retransmetent una correguda de bous de l’any 1997, ocultant la realitat als valencians”, i consideren que el que ha ocorregut este dissabte és “un punt d’inflexió en una gestió indigna de la radiotelevisió pública valenciana”, per la qual cosa sol·licitaran la destitució de la cúpula de l’ens públic.
A la no retransmissió de la protesta, fonts del PSPV afigen “la manipulació que la direcció de la radiotelevisió valenciana exercix en els informatius i l’ocultació de les cintes gravades en el Cecopi”. “En l’estratègia per mantindre’s a qualsevol preu en el poder, dissabte passat vam veure com el PP i els seus socis utilitzen de manera partidista i obscena la radiotelevisió pública valenciana. Per a censurar, per a manipular”, indiquen fonts de la formació que encapçala Diana Morant.
“No està a l’altura”
Les queixes i les accions són compartides per Compromís. El seu síndic, Joan Baldoví, ha expressat, este dilluns, la seua “incredulitat” quan, durant la marxa de dissabte, li van dir que estaven retransmetent una correguda de bous de feia 28 anys amb l’exvicepresident Barrera com un dels il·lustres d’eixe cartell. “La direcció d’À Punt no està a l’altura”, ha indicat Baldoví, que ha assenyalat que presentaran una iniciativa per a demanar l’eixida dels membres del Consell d’Administració.
En esta línia, Baldoví també ha mostrat el seu suport al comunicat que va llançar l’endemà la plantilla de l’ens públic, en el qual mostrava el seu rebuig a l’actuació de dissabte. Es referix al manifest que es va llançar per xarxes socials amb el títol “La plantilla d’À Punt no calla”, en el qual es llegia: “Com a treballador/a d’À Punt, m’avergonyisc enormement de la decisió de la Direcció d’emetre, la vesprada del 25 d’octubre, una correguda de bous en lloc de cobrir la manifestació per l’aniversari de la dana”.
