Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
L’actor adapta i dirigix una adaptació de les memòries de Fernando Fernán Gómez que s’estrenarà este dijous en l’Olympia
L’actor José Sacristán ha cancel·lat la roda de premsa que tenia prevista este dimecres a la vesprada per a presentar El hijo de la cómica, l’adaptació teatral de les memòries de Fernando Fernán Gómez que estrenarà el pròxim 30 d’octubre en l’Olympia. “Per respecte a les víctimes i amb motiu del funeral d’estat per les víctimes de la DANA, cancel·lem la roda de premsa convocada per al 29 d’octubre”, ha avisat la productora de l’espectacle.
El hijo de la cómica és una adaptació realitzada i dirigida per Sacristán de la primera part d’El tiempo amarillo, les memòries en les quals el genial actor, director i escriptor Fernando Fernán Gómez narra la seua vida, des del seu naixement fins a les últimes dècades del segle XX, reflectint la història d’Espanya contemporània, el cine i el teatre. L’obra, que s’estrenarà dijous en el Teatre Olympia, estarà en cartell fins al 9 de novembre.
