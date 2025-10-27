Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia

Les agressions a la víctima eren constants i, fins i tot, van arribar a cremar-la amb un cigarret

La investigació ha sigut a càrrec de la Policia Nacional

La investigació ha sigut a càrrec de la Policia Nacional / Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

Agents de la Policia Nacional han detingut, a Gandia i en un altre municipi de la comarca alacantina de la Marina Alta, tres hòmens d’entre 30 i 51 anys com a presumptes autors dels delictes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i agressió sexual.

Els detinguts, segons estima la Policia, van obligar una dona a exercir la prostitució en diversos pisos de la localitat durant aproximadament dos mesos.

La víctima, en circumstàncies de precarietat econòmica, va ser captada a Talavera de la Reina (Toledo), a on un home la va convéncer per a treballar, presumptament, en l’àmbit de la restauració.

Posteriorment, va ser traslladada a un pis de Gandia, a on diversos hòmens li van comunicar que havia d’exercir la prostitució i que es quedarien amb tots els diners que recaptava, a més de ser agredida sexualment si es negava a prostituir-se.

Obligada a prostituir-se sense horaris ni descans

La dona, que era obligada a prostituir-se en diversos pisos de la localitat valenciana, sense horari ni descans establit i sense tot just menjar, mantenia relacions forçades i sense protecció quan el client ho demanava i patia agressions per part dels seus explotadors, incloses sexuals, quan es negava a això.

En una ocasió, fins i tot, la van arribar a cremar amb un cigarret al pit. Les investigacions dels agents de la Unitat Contra les Xarxes d’Immigració i Falsedat Documental –UCRIF– de València, en col·laboració amb la comissaria local de Policia Nacional a Gandia, han permés finalment detindre tres dels explotadors com a presumptes autors dels delictes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i agressió sexual. Els arrestats han passat ja a disposició judicial.

TEMAS

