València instal·la un sistema de videovigilància en el Túria per a controlar futures riuades

Les sis càmeres col·locades a banda i banda del llit nou monitoraran el cabal a temps real, cosa que facilitarà la resposta d’Emergències. Catalá diu que els dispositius municipals són un complement al “sistema d’alerta primerenca que hauria de col·locar la CHX en rius i barrancs”

L’alcaldessa i el cap de la Policia Local, Ángel Albendín, supervisen les imatges emeses per les càmeres del Túria

Claudio Moreno

València

L’Ajuntament de València ha instal·lat una xarxa de càmeres en diferents trams del llit nou del riu Túria, dins del terme municipal de València, per a controlar el seu cabal davant de futurs episodis de pluja torrencials i controlar, així, possibles riuades. Fins al moment s’han instal·lat quatre càmeres de videovigilància, i, a finals de novembre, s’instal·laran dos dispositius més, amb la qual cosa es conformarà un sistema de sis càmeres. La mesura s’emmarca en el projecte de seguretat en infraestructures anunciat per María José Catalá durant el debat sobre l’estat de la ciutat.

L’alcaldessa de València ha presentat el dispositiu en una roda de premsa organitzada en la seu de la Policia Local, en l’avinguda del Cid, centre de recepció de les imatges oferides per les noves càmeres. Catalá ha explicat que els dispositius del primer sistema de videovigilància del Túria tenen visió d’un quilòmetre per flanc, i se situaran en el pont de la Torre, Forn d’Alcedo, Vara de Quart o en les cotxeres de l’EMT. De manera complementària, en novembre s’instal·larà un sensor radar amb capacitat per a mesurar el cabal del riu a temps real, a fi de facilitar la presa de decisions del Cecopal de l’Ajuntament de València.

“Per a ser efectius, és necessari que la CHX augmente el seu monitoratge i instal·le un sistema d’alertes primerenques en llits i barrancs, com ja fa l’Ebre”, ha argumentat l’alcaldessa. “Les nostres càmeres són un complement; el que estem fent que no és competència de l’Ajuntament, sinó de la CHX”, ha afegit Catalá, que ha traslladat tota responsabilitat a l’organisme estatal. Cal recordar, però, que la jutgessa de la dana va emetre una interlocutòria mitjançant la qual recordava a la Generalitat la seua obligació de vigilar els barrancs “per simple aplicació de la normativa legal”, en referència al Pla especial d’inundacions.

L’alcaldessa ha insistit a xocar amb la Confederació, una cosa recurrent en els últims mesos amb motiu de la neteja del llit nou. “Jo apel·le al sentit comú i al fet que la CHX es pose a treballar i faça el que li toca amb alertes primerenques en llits de barrancs com el Poio i l’Horteta. El dia de la dana, el llit nou va estar a mig metre de desbordar-se; cal analitzar la capacitat abans de fer canalitzacions i desviaments puntuals”, ha conclòs.

