València instal·la un sistema de videovigilància en el Túria per a controlar futures riuades
Les sis càmeres col·locades a banda i banda del llit nou monitoraran el cabal a temps real, cosa que facilitarà la resposta d’Emergències. Catalá diu que els dispositius municipals són un complement al “sistema d’alerta primerenca que hauria de col·locar la CHX en rius i barrancs”
L’Ajuntament de València ha instal·lat una xarxa de càmeres en diferents trams del llit nou del riu Túria, dins del terme municipal de València, per a controlar el seu cabal davant de futurs episodis de pluja torrencials i controlar, així, possibles riuades. Fins al moment s’han instal·lat quatre càmeres de videovigilància, i, a finals de novembre, s’instal·laran dos dispositius més, amb la qual cosa es conformarà un sistema de sis càmeres. La mesura s’emmarca en el projecte de seguretat en infraestructures anunciat per María José Catalá durant el debat sobre l’estat de la ciutat.
L’alcaldessa de València ha presentat el dispositiu en una roda de premsa organitzada en la seu de la Policia Local, en l’avinguda del Cid, centre de recepció de les imatges oferides per les noves càmeres. Catalá ha explicat que els dispositius del primer sistema de videovigilància del Túria tenen visió d’un quilòmetre per flanc, i se situaran en el pont de la Torre, Forn d’Alcedo, Vara de Quart o en les cotxeres de l’EMT. De manera complementària, en novembre s’instal·larà un sensor radar amb capacitat per a mesurar el cabal del riu a temps real, a fi de facilitar la presa de decisions del Cecopal de l’Ajuntament de València.
“Per a ser efectius, és necessari que la CHX augmente el seu monitoratge i instal·le un sistema d’alertes primerenques en llits i barrancs, com ja fa l’Ebre”, ha argumentat l’alcaldessa. “Les nostres càmeres són un complement; el que estem fent que no és competència de l’Ajuntament, sinó de la CHX”, ha afegit Catalá, que ha traslladat tota responsabilitat a l’organisme estatal. Cal recordar, però, que la jutgessa de la dana va emetre una interlocutòria mitjançant la qual recordava a la Generalitat la seua obligació de vigilar els barrancs “per simple aplicació de la normativa legal”, en referència al Pla especial d’inundacions.
L’alcaldessa ha insistit a xocar amb la Confederació, una cosa recurrent en els últims mesos amb motiu de la neteja del llit nou. “Jo apel·le al sentit comú i al fet que la CHX es pose a treballar i faça el que li toca amb alertes primerenques en llits de barrancs com el Poio i l’Horteta. El dia de la dana, el llit nou va estar a mig metre de desbordar-se; cal analitzar la capacitat abans de fer canalitzacions i desviaments puntuals”, ha conclòs.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
- Argüeso, exsecretari autonòmic, es revolta contra la Generalitat i el director general de Medi Natural per “no tindre diligència” el dia de la dana
- La jutgessa demana a la Diputació de València una còpia de les telefonades de quatre usuaris de teleassistència que van morir en la dana