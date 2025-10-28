Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calp retira 12 palmeres davant del risc de caiguda

Els arbres, que presentaven danys en la tija, s’han extret de l’avinguda Exèrcits Espanyols

Ja havien caigut algunes palmeres l’any 2024 a causa del vent

Algunes palmeres van provocar que s’haguera de tallar el subministrament elèctric, ja que tocaven el cable d’alta tensió

Redacción Levante-EMV

Calp

L’Ajuntament de Calp ha retirat dotze exemplars de palmera datilera de l’avinguda Exèrcits Espanyols davant del risc de caiguda que presentaven estos exemplars. L’anterior empresa adjudicatària del servici de manteniment de palmeres ja va elaborar un informe en el qual indicava que diverses palmeres presentaven danys en estípit (tija), estrenyiments o cavitats, així com inclinacions pronunciades.

Totes estes circumstàncies podien provocar la caiguda de les palmeres a conseqüència del vent, com ja va ocórrer amb diversos exemplars en 2024, o per estar afectades pel morrut roig.

Proceso de retiro de las palmeras

Substitució per moreres

Per això, aprofitant les obres de renovació del carril bici, des del Departament de Medi Ambient es va considerar convenient la substitució de 12 exemplars de palmeres per exemplars de moreres per a millorar la seguretat de les persones i els béns i, a més, per a crear zones d’ombra en esta avinguda.

D’altra banda, fa uns dies, les brigades municipals de jardineria van fer treballs de poda en un grup de palmeres situades en la intersecció del carrer La Niña i l’avinguda Exèrcits Espanyols, ja que la copa de les palmeres col·lidia amb una línia d’alta tensió. Operaris d’Iberdrola van haver de tallar el servici elèctric perquè els jardiners pogueren treballar sense perill i, al finalitzar, es va restablir de nou la línia.

TEMAS

