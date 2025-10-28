Llevant UE
Etta Eyong, entre els millors de la Lliga
El davanter és el segon jugador que més gols ha generat fins a la data, amb sis gols i tres assistències
Rafa Jarque
La millor notícia per al Llevant UE en este inici de temporada és, sens dubte, el rendiment d’Etta Eyong. El davanter camerunés està justificant l’important esforç econòmic que va fer l’equip granota, que es va decidir a pagar una xifra pròxima als quatre milions d’euros malgrat la delicada situació financera per la qual travessa el club. La direcció esportiva va veure una oportunitat d’or en el jove davanter, que li està donant la raó amb rendiment i xifres.
Xifres que, sense anar més lluny, el situen com un dels millors davanters de la Lliga en les deu jornades disputades fins a la data, i és que només Kylian Mbappé ha participat en més gols en l’actual edició de la competició domèstica.
El francés del Reial Madrid ha participat en 10 (9 gols i 1 assistència), mentres que el davanter del Llevant ho ha fet en 9 (6 gols i 3 assistències). Cal recordar que un gol i dos assistències del camerunés van ser durant les primeres tres jornades, quan encara militava en el Vila-real CF.
En qualsevol cas, el rendiment d’Etta des que vist els colors blaugrana és una benedicció per a l’afició granota: cinc gols i una assistència en 7 partits disputats, contribuint, a més, a una consecució important de punts que permeten al Llevant estar, hui dia, fora dels llocs de descens.
Sense anar més lluny, diumenge passat, va ser l’autor del gol que va permetre al Llevant sumar un punt a domicili, que en van poder ser tres si Maffeo no arriba a marcar un dels gols de la seua vida o si Leo Román no haguera endevinat les intencions de Morales en un mà a mà en el temps afegit.
No és cap secret que en Etta Eyong i Carlos Álvarez hi ha un gran percentatge de les possibilitats del Llevant UE de salvar la categoria. Els dos són els futbolistes més diferencials de la plantilla, i, de fet, ho serien en moltes plantilles de Primera. En les de moment poques jornades que han coincidit, ja han deixat evidències que la seua societat marca el camí cap a la salvació.
