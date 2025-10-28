UN ANY DE LA DANA
Feijóo afirma que Mazón haurà de respondre “totes les preguntes” sobre el dia de la dana
El líder del PP ha dit que, per “responsabilitat”, no vol parlar del tema, perquè “esta setmana és la setmana de les víctimes i de les seues famílies” i ell està més preocupat per respectar-les i per la reconstrucció de la Comunitat Valenciana
EFE
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat, este dimarts, que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, haurà de respondre “totes les preguntes” que es plantegen sobre les seues actuacions el dia de la dana, l’aniversari de la qual tindrà lloc este dimecres.
“El senyor Mazón haurà d’explicar totes i cada una de les preguntes que li facen en les Corts Valencianes i el Senat”, ha assenyalat en declaracions a la premsa, després de participar en un desdejuni informatiu organitzat per Forum Europa.
Feijóo ha sigut preguntat per les incongruències del president, després que diumenge es coneguera que Mazón va acompanyar la periodista Maribel Vilaplana, amb qui va mantindre un dinar de treball el 29 d’octubre de 2024, el dia de la dana, fins a un aparcament situat prop del restaurant El Ventorro, a on ella tenia aparcat el cotxe, a les 18:45 hores.
“Això ho haurà de respondre el senyor Mazón”, ha dit.
La dada sobre l’aparcament, avançada diumenge pel diari Levante-EMV i confirmada a EFE per fonts pròximes a la periodista i de la Generalitat, no s’havia conegut fins ara, i va motivar que la magistrada de Catarroja que instruïx la causa sol·licitara este dilluns a les Corts Valencianes el llistat de telefonades de Mazón d’eixe dia.
En línia amb el que va declarar ahir, Feijóo ha dit que, per “responsabilitat”, no vol parlar del tema, perquè “esta setmana és la setmana de les víctimes i de les seues famílies” i ell està més preocupat per respectar-les i per la reconstrucció de la Comunitat Valenciana.
“Utilitzar el dolor de la gent per a fer política li ho deixe al president al Govern”, ha assenyalat.
Segons el líder del PP, que assistirà dimecres al funeral d’estat per les víctimes a València, en la comissió d’investigació en les Corts Valencianes i en la comissió d’investigació del Senat s’hauran de donar “totes les respostes que siguen necessàries”.
