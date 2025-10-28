El Govern invertix a Cullera 22 milions per a la reconstrucció després de la dana
La major part de les inversions estan destinades a la reparació i rehabilitació d’infraestructures afectades
21.974.405,35 euros és la inversió que ha realitzat, fins al moment, el Govern d’Espanya a Cullera per a la reconstrucció després de la dana, quan es complix un any de la tragèdia. A pesar que, afortunadament, Cullera “va ser un dels pobles menys afectats, hem rebut quasi 22 milions d’euros en ajudes que a poc a poc estem implementant en moltes d’estes infraestructures que han sigut danyades, perquè la reconstrucció es complete com més prompte millor i tornar, així, a la normalitat”, ha destacat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.
Les principals inversions es concentren en la reparació, recuperació i rehabilitació d’infraestructures afectades, a les quals s’han dedicat 10.185.182,22 €; en ajudes a empreses i autònoms, plans de contractació o per cessaments d’activitats i ERTO, amb 3.114.586,53 €; i en l’atenció a persones afectades, amb 2.940.484,26 € en ajudes de protecció civil, pensions i ingrés mínim vital, a la infància, l’adolescència i la joventut, ajudes a vivendes afectades i estris, ajudes per cotxes sinistrats, ajudes a servicis socials o a estudiants universitaris.
També s’ha fet un gran esforç en ajudes a l’agricultura, a la qual s’han destinat 2.356.221,43 €, per la compensació de pèrdua de renda, camins rurals i reparacions d’explotacions i maquinària.
Dins d’esta inversió també hi ha 905.893,74 € per a la reconstrucció d’infraestructures hidràuliques, claveguerams i cicle integral de l’aigua, i 2.442.037,17 € del Consorci de Compensació d’Assegurances.
En esta línia, Mayor ha insistit que “és una evidència que és el Govern d’Espanya qui està ocupant-se de la reconstrucció i qui està preocupant-se perquè els diners arriben a les famílies i als municipis afectats”.
