El Govern invertix a Cullera 22 milions per a la reconstrucció després de la dana

La major part de les inversions estan destinades a la reparació i rehabilitació d’infraestructures afectades

Obres de reparació impulsades pel Ministeri d’Agricultura en el terme de Cullera

Joan Gimeno

Cullera

21.974.405,35 euros és la inversió que ha realitzat, fins al moment, el Govern d’Espanya a Cullera per a la reconstrucció després de la dana, quan es complix un any de la tragèdia. A pesar que, afortunadament, Cullera “va ser un dels pobles menys afectats, hem rebut quasi 22 milions d’euros en ajudes que a poc a poc estem implementant en moltes d’estes infraestructures que han sigut danyades, perquè la reconstrucció es complete com més prompte millor i tornar, així, a la normalitat”, ha destacat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

Les principals inversions es concentren en la reparació, recuperació i rehabilitació d’infraestructures afectades, a les quals s’han dedicat 10.185.182,22 €; en ajudes a empreses i autònoms, plans de contractació o per cessaments d’activitats i ERTO, amb 3.114.586,53 €; i en l’atenció a persones afectades, amb 2.940.484,26 € en ajudes de protecció civil, pensions i ingrés mínim vital, a la infància, l’adolescència i la joventut, ajudes a vivendes afectades i estris, ajudes per cotxes sinistrats, ajudes a servicis socials o a estudiants universitaris.

També s’ha fet un gran esforç en ajudes a l’agricultura, a la qual s’han destinat 2.356.221,43 €, per la compensació de pèrdua de renda, camins rurals i reparacions d’explotacions i maquinària.

Dins d’esta inversió també hi ha 905.893,74 € per a la reconstrucció d’infraestructures hidràuliques, claveguerams i cicle integral de l’aigua, i 2.442.037,17 € del Consorci de Compensació d’Assegurances.

En esta línia, Mayor ha insistit que “és una evidència que és el Govern d’Espanya qui està ocupant-se de la reconstrucció i qui està preocupant-se perquè els diners arriben a les famílies i als municipis afectats”.

