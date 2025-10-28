Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
El porter espanyol ha atropellat un senyor de 81 anys, que ha mort a l’instant, segons els mitjans italians
Marc Gázquez
Segons diferents mitjans italians, el porter de l’Inter de Milà, l’espanyol Josep Martínez, ha atropellat accidentalment un home de 81 anys en cadira de rodes prop del centre d’entrenament del club, fet que li ha causat la mort immediata a l’ancià.
Este tràgic accident de trànsit s’ha produït hui, dimarts 28 d’octubre, al matí. A les 9:43 h, en la Via Bergamo de Fenegrò, província de Como, prop d’Appiano Gentile, un home de 81 anys en cadira de rodes ha sigut atropellat per un cotxe en una zona residencial. El conductor era el segon porter de l’Inter de Milà, Josep Martínez.
Malgrat la intervenció dels servicis d’emergència, inclòs un helicòpter, ambulància i la Policia, l’ancià ha sigut declarat mort en el lloc. Per la seua banda, Josep Martínez ha resultat il·lés de l’accident. Les autoritats estan realitzant investigacions per a reconstruir l’accident i determinar possibles responsabilitats.
Segons les primeres investigacions, l’home en cadira de rodes podria haver-se creuat en el carril per a on circulava Martínez. El porter de 27 anys s’ha detingut immediatament i li ha administrat primers auxilis. L’exporter d’RB Leipzig i Las Palmas s’ha mostrat visiblement afectat i ha col·laborat en tot moment amb les autoritats per a aclarir les causes de l’incident.
Com a senyal de dol, l’Inter de Milà ha decidit cancel·lar la roda de premsa de l’entrenador Cristian Chivu, prevista per a esta vesprada, a les 14:00 h, el dia abans del partit entre l’Inter i la Fiorentina. El club està a l’espera de més informació.
Josep Martínez sol ser el porter suplent de l’Inter de Milà en favor de Sommer. Sense anar més lluny, esta temporada únicament ha disputat dos partits de Serie A, contra el Sassuolo i contra el Càller, els dos amb victòria per als nerazzurri.
