L’Ivace oferix Gandia i un altre municipi de la Safor com a plató cinematogràfic
Productores de diversos països s’interessen per escenaris en els quals rodar pel·lícules
L’Ivace+i Internacional, dependent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, està impulsant, esta setmana, la promoció exterior i la internacionalització del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana amb una missió de convidats internacionals. L’objectiu és facilitar acords de coproducció i distribució amb productores valencianes i mostrar localitzacions cinematogràfiques.
Nou productores procedents de l’Índia, Emirats Àrabs Units i el Brasil desenrotllen, des d’este dilluns, una agenda de treball amb trobades b2b i visites a emplaçaments amb potencial cinematogràfic i a la Ciutat de la Llum d’Alacant, entre altres activitats.
Durant la seua estada a la Comunitat Valenciana, les productores convidades tindran l’oportunitat de desenrotllar trobades amb empreses valencianes, amb l’objectiu d’“acostar oportunitats per a la realització de projectes conjunts”, detalla la Generalitat.
A més, coneixeran localitzacions perquè contemplen la Comunitat Valenciana com a emplaçament per a projectes futurs. Faran visites guiades per la Ciutat de les Arts i de les Ciències, el centre històric de València, l’albufera i localitzacions a Xàtiva, l’antic monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a Alfauir, Gandia, el Jardí de l’Albarda de Pedreguer o el skyline de Benidorm.
Les productores que participen en esta acció són Arab Center Cinema d’Emirats Àrabs, Bionica Films del Brasil, Emmay Entertainment de l’Índia, Eros International de l’Índia, la Fabrique Films de l’Índia, Maria Farinha Films del Brasil, Mad Solutions d’Emirats, O2 Films del Brasil i Shoot in Site / Excel Entertainment de l’Índia.
L’agenda de treball es completa amb una visita a la Ciutat de la Llum, que des de la Generalitat destaquen com “els estudis de cine més moderns d’Europa” i com “un complex que compta amb servicis avançats de producció audiovisual i que incorpora tots els mitjans i les instal·lacions necessàries per al desenrotllament de les produccions cinematogràfiques i audiovisuals en totes les seues fases”.
En esta missió, Ivace+i Internacional compta amb la col·laboració d’entitats com Consorci de Museus, Film Valencia, Costa Blanca Film Comission, Valencia Film Office, Institut Valencià de Cultura (IVC), Ajuntament d’Alacant i Ciutat de la Llum.
