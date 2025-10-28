Només 334 treballadors van ser acomiadats per la dana
CCOO-PV destaca que la societat valenciana no pot passar pàgina de la tragèdia, perquè “no s’ha donat encara l’assumpció de responsabilitats polítiques”
Com en la pandèmia del coronavirus, els expedients temporals d’ocupació, els ERTO, van ser la taula de salvació del mercat laboral a conseqüència de la dana. Tant és així que només 334 treballadors van ser acomiadats per una riuada que ara complix un any i que en el moment de produir-se semblava que havia provocat una massacre en les empreses valencianes situades en les poblacions afectades.
CCOO-PV assegura que els ERTO van ser una “ferramenta d’estabilitat” que va permetre “gestionar la pèrdua d’activitat de milers d’empreses sense incórrer en acomiadaments”, ja que només es van sol·licitar 61 expedients, que van afectar, com ha quedat dit, 334 persones. Per contra, els ERTO per força major van arribar a les 3.339 sol·licituds, que van beneficiar 33.794 treballadors. El pic de perceptors d’estes ajudes es va situar entre novembre de 2024 i gener de 2025, amb un acumulat de 25.242 persones fins al 31 de gener, segons un comunicat que ha publicat hui el sindicat.
Política
En esta nota, CCOO-PV afirma que, més enllà de l’àmbit laboral, hi ha moltes altres qüestions amb crespó negre. En primer lloc, assenyala que “no s’ha donat encara l’assumpció de responsabilitats polítiques, la qual cosa fa molt difícil que la societat valenciana puga passar pàgina”. Una clara referència indirecta al manteniment en el seu càrrec, encara, del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que va estar absent per decisió pròpia en les hores crítiques de la tragèdia.
La secretària general del sindicat, Ana García Alcolea, afig que “la ferida emocional perdurarà”, perquè centenars de persones majors i amb discapacitat continuen sense poder eixir de les seues cases perquè els ascensors dels seus edificis continuen fora de servici. A més, “la situació residencial continua sent crítica”, amb centenars de famílies desplaçades de les seues vivendes i reubicades temporalment. Finalment, assenyala que les conseqüències de la dana en la salut mental són “profundes i duradores, amb un augment de casos d’ansietat, depressió, problemes de son, estrés posttraumàtic i dols no resolts”.
Cultura
També en el capítol de danys, CCOO-PV destaca els esdevinguts en el sector cultural, amb infraestructures “crítiques”, com les biblioteques d’Aldaia o Paiporta i auditoris com els de Catarroja o Guadassuar, que van quedar parcialment o totalment inutilitzables. Empreses privades com ara llibreries i distribuïdores van tardar entre tres o quatre mesos a reobrir o, en alguns casos, encara no ho han pogut fer.
Els estudis preliminars mostren un sever impacte econòmic. S’estima que les pèrdues d’actius per a les empreses culturals afectades arriben als 13,7 milions d’euros i la pèrdua de facturació prevista per a novembre i desembre de 2024 s’estima en 3,5 milions d’euros. Aproximadament 800 llocs de treball del sector es van veure afectats, amb una pèrdua d’ocupació del 7 % en la “zona zero”. CCOO-PV estima que “no s’haurà recuperat ni el 35 % dels actius afectats”.
Migrants
Finalment, la central destaca el paper que va jugar perquè el Govern prenguera diverses mesures extraordinàries per a garantir la seguretat jurídica de la població migrant afectada. D’una banda, es va concedir una autorització de residència i treball per un any als qui estigueren empadronats o amb cita en municipis danyats. Este procés va culminar amb 28.974 sol·licituds resoltes de manera favorable. D’altra banda, es va incloure la pròrroga o renovació automàtica i gratuïta d’autoritzacions que expiraven, així com la validesa assegurada de permisos supeditats a l’alta en la Seguretat Social. En conjunt, es van resoldre un total de 35.178 sol·licituds de manera favorable, enfront de 5.228 de desfavorables.
