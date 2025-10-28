El PSPV demana a Vilaplana entregar en les Corts el tiquet del pàrquing del 29-O
Els socialistes reclamen conéixer l’hora exacta en què la comunicadora va eixir de l’aparcament, ja que no es fien de les versions de Mazón
El PSPV ha demanat, este dimarts, a la periodista Maribel Vilaplana que entregue de manera voluntària a la comissió d’investigació de la dana en les Corts el tiquet del pàrquing i el càrrec de la targeta amb data i hora de la vesprada del 29 d’octubre després que es coneguera que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la va acompanyar fins al lloc a on tenia el cotxe estacionat mentres els dos dinaven en El Ventorro.
Així ho ha traslladat este dimarts el síndic socialista Jose Muñoz després de registrar la petició en el parlament valencià amb l’objectiu d’“ajudar la comissió d’investigació a aclarir els fets”. La petició és que entregue este justificant, en què es veuria el detall de l’hora a la qual va abandonar l’aparcament públic de Glorieta Pau, de manera voluntària, ja que no es troba en el pla de treball i difícilment PP i Vox donaran suport a la reclamació d’este resguard a la comissió.
La petició dels socialistes arriba perquè, segons ha indicat Muñoz, “ja no ens fiem de Mazón, ni de les seues múltiples versions; per això volem que ens acrediten amb documents la data, l’hora i el lloc a on estava el president la fatídica vesprada de la DANA”, i ha subratllat que “hi ha una obligació moral de donar tota la informació”. A més, ha recordat que “el que necessiten les víctimes és reparació, justícia i veritat, i, per a aconseguir-ho, només podem seguir el camí de la col·laboració”.
Muñoz ha remarcat que li demanen esta informació a ella “com li la demanaríem a qualsevol ciutadà o ciutadana, que, per humanitat, tenen l’obligació moral de donar tota la informació al seu abast per a saber què va fer el president de la Generalitat Valenciana”, i ha insistit que “necessitem conéixer la veritat per a poder avançar”.
Canvi de versió
Este periòdic va publicar, el cap de setmana passat, que Mazón havia acompanyat Vilaplana fins a l’aparcament públic després del seu dinar en el cèntric restaurant, la qual cosa suposava un canvi respecte a les explicacions que havia donat fins a la data el cap del Consell, que havia indicat que, després d’eixir de l’establiment, se’n va anar al Palau de la Generalitat. És més, en diverses entrevistes va donar fins i tot el desglossament dels carrers que va recórrer, sense incloure-hi, però, el pas pel pàrquing, que haguera requerit un desviament en l’itinerari.
Està previst que Vilaplana comparega com a testimoni davant de la jutgessa d’instrucció que investiga la causa de la dana dilluns que ve, 3 de novembre, i més avant s’espera també la seua compareixença en el Congrés, a on el seu nom sí que s’ha inclòs en el pla de treball. No ho està ni en la comissió de les Corts ni en la del Senat, a on PP i Vox en la primera i el PP en solitari en la segona tenen el control.
