Un any de la dana

València decreta el dol oficial en l’aniversari del 29-O

El ple de l’Ajuntament de València arranca amb un minut de silenci per les víctimes de la dana i les banderes onejaran a mitja asta en tots els edificis municipals

María José Catalá intervé davant del plenari

María José Catalá intervé davant del plenari / D. Tortajada

Claudio Moreno

València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha declarat dia de dol oficial la jornada del 29 d’octubre de 2025, des de les 00:00 fins a les 23:59 hores, després de la tragèdia patida a València este dimecres farà un any.

Mitjançant un decret, l’Ajuntament de València ha anunciat per resolució d’Alcaldia el següent: “El 29 d’octubre de 2024, una dana va afectar severament la província de València i, en la nostra ciutat, es van veure greument afectades les pedanies del sud, especialment la Torre, Castellar-Oliveral i Forn d’Alcedo. Un any després de la tragèdia més gran que hem patit en les últimes dècades, en record de cada una de les víctimes, s’acorda convocar un minut de silenci al començament de la sessió del ple ordinari del mes d’octubre i declarar dia de dol oficial la jornada del 29 d’octubre de 2025, des de les 00:00 fins a les 23:59 hores”.

Les banderes onejaran a mitja asta en tots els edificis municipals i un crespó negre s’exhibirà a més en la plaça de l’Ajuntament i en els opis del circuit digital de tota la ciutat.

Minuto de silencio en el pleno del ayuntamiento

Minut de silenci en el ple de l’Ajuntament / Levante-EMV

Amb 17 víctimes mortals trobades en l’àrea metropolitana, València va ser la tercera ciutat més colpejada de la dana, especialment a la Torre, a on un pàrquing convertit en “ratera mortal” es va cobrar la vida de set veïns. Des de llavors, les pedanies del sud viuen amb por a les pluges torrencials i miren amb preocupació el nou llit del Túria –a mig metre de desbordar-se el 29-O– i les vies del tren que van actuar com a barrera, fet que va agreujar les inundacions.

