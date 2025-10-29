El 29 d’octubre serà de dol oficial a Sedaví durant 12 anys
Esta vesprada hi ha prevista una missa i tres minuts de silenci
Sedaví ha aprovat, en ple, el dol oficial en el dia de hui, 29 d’octubre, i en la mateixa data durant els pròxims 12 anys. Una dotzena d’anys per les nou víctimes de Sedaví i les tres víctimes oriündes del municipi que van morir aquella nit.
La proposta ha sigut aprovada per unanimitat un any després del dia en què el municipi va ser assotat per la riuada provocada per la dana del passat 29 d’octubre. Nou persones del municipi van perdre la vida a Sedaví i tres oriündes del municipi la van perdre en altres poblacions.
Este vesprada, a les 19:30 hores, hi ha prevista una missa en la Parròquia Nostra Senyora del Rosari de Sedaví en honor a les víctimes. A continuació, a l’hora que Sedaví es va negar completament d’aigua, a les 20.30 h, es guardaran tres minuts de rigorós silenci en homenatge pels morts i especialment per les víctimes del municipi.
El 30 d’octubre, a les 19:00 h, es descobrirà la placa “Edifici 29 d’octubre” en l’edifici multiusos, que canviarà de nom de manera oficial després de decretar-ho decretat el 29 de novembre de l’any passat. El nom 29 d’octubre “desitja englobar tots els homenatges a les persones que ho mereixen: víctimes, cossos de seguretat de l’estat i voluntariat”, afirma l’alcalde de Sedaví, Jose Cabanes.
La mateixa vesprada del 30 d’octubre se celebrarà un homenatge “senzill i solemne” en la plaça Jaume I en honor a les víctimes del 29-O i, especialment, les de Sedaví. L’acte tindrà la participació de l’Agrupació Musical Santa Cecília i la lectura d’una declaració institucional aprovada en el ple ordinari celebrat este 29 d’octubre de matí.
“Tot homenatge a eixes persones que van perdre la vida és poc; també a les seues famílies i persones pròximes”, confessa l’alcalde de la corporació, que afig: “Eren persones que veies dia sí, dia no pel poble; són pèrdues irreparables, una vida ningú la pot substituir”.
