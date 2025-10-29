Així serà el dispositiu de Tots Sants a València
El dispositiu especial inclou increments de les freqüències de pas de les principals línies que connecten amb els cementeris de la ciutat
Dissabte entren en funcionament les línies especials SE1 i SE2, que comuniquen el centre amb el Cementeri General i el tanatori
L’Empresa Municipal de Transports (EMT) activarà, entre demà, dijous 30 d’octubre, i el dissabte 1 de novembre, un “ampli” dispositiu especial amb motiu de la festivitat de Tots Sants. “El reforç del servici es materialitza amb increments de les freqüències de pas en les principals línies que connecten amb els cementeris de la ciutat, servicis especials cap al Cementeri General i la posada en marxa d’una nova línia que unirà els barris marítims amb el Cementeri del Cabanyal, una cosa inèdita fins a la data”, tal com ha manifestat el regidor de Mobilitat i president de l’EMT, Jesús Carbonell.
El regidor ha detallat que, al llarg d’estos dies, les línies 9, 10, 18 i 99 milloraran les seues freqüències per a facilitar els desplaçaments al Cementeri General i el tanatori municipal. A més, el dissabte 1, com cada any, entraran en funcionament les línies especials SE1 i SE2, que connectaran el centre amb el Cementeri General i el tanatori, així com la llançadora gratuïta entre el tanatori i l’ampliació del cementeri.
La principal novetat d’enguany és la creació de la línia especial SE3, que oferirà connexions directes des de la Malva-rosa i el Grau fins al Cementeri del Cabanyal. Este nou servici funcionarà el dissabte 1 de novembre, amb primeres eixides a les 9 hores des de la Malva-rosa i a les 9:30 des de Doctor Lluch, i últimes eixides des del cementeri a les 18 i 17:30 hores, respectivament. “Amb esta nova línia, EMT amplia la seua cobertura i acosta el servici als veïns i veïnes de Poblats Marítims”, ha ressaltat Carbonell.
Servici per a Poblats Marítims
“Volem que tots els valencians i les valencianes puguen desplaçar-se de manera còmoda i sostenible durant estos dies, sense necessitat d’utilitzar el vehicle privat. Esta nova connexió amb el Cementeri del Cabanyal, que s’unix al dispositiu habitual cap al Cementeri General, respon a una demanda històrica dels barris marítims i demostra el compromís de l’actual equip de govern per millorar la xarxa pública de transport”, ha destacat el regidor.
Paral·lelament als reforços en les línies i els servicis especials, EMT València ha posat en marxa una campanya informativa per a donar a conéixer els horaris i recorreguts. Els usuaris podran trobar cartelleria específica en les marquesines de les línies afectades, així com tota la informació detallada en la web oficial d’EMT València, en l’app EMT i en els perfils de xarxes socials de l’empresa. També es desplegarà personal informatiu en les parades principals per a atendre la ciutadania.
“Amb este dispositiu, EMT València reforça el seu compromís amb la mobilitat sostenible i el servici públic, facilitant l’accés als cementeris municipals i oferint alternatives còmodes i accessibles per a tots els desplaçaments durant la festivitat de Tots Sants i els dies previs”, ha conclòs Jesús Carbonell.
