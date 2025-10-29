Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ciutadania de la Safor recorda les víctimes de la dana

Tots els municipis de la comarca guarden un respectuós silenci en memòria dels damnificats

Una imatge de la convocatòria a Tavernes de la Valldigna

Una imatge de la convocatòria a Tavernes de la Valldigna / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

Desenes de persones s’han concentrat este migdia en totes les poblacions de la comarca de la Safor per a recordar les víctimes de dana, just un any després de la terrible tragèdia.

La convocatòria ha comptat amb el suport de representants polítics de tots els partits presents en el consistori, però ha destacat la presència de molts ciutadans anònims que han volgut retre homenatge als damnificats de la catàstrofe.

Els veïns i les veïnes han guardat un respectuós silenci enmig d’un ambient carregat d’emoció fins al punt que alguns i algunes dels i les presents no han pogut contindre les llàgrimes.

Amb actes senzills, però emotius, la Safor ha rendit el seu particular tribut als morts i les seues famílies just un any després dels fets.

