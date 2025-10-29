Llevant UE
Un contratemps més per a Calero: Iván Romero, lesionat
L’atacant sevillà va patir un dolor muscular que el mantindrà apartat dels terrenys de joc diverses setmanes, com a mínim fins a la parada de seleccions
Una altra vegada arriben contratemps difícils de digerir a Orriols. El que semblava una nova temporada en Primera Divisió amb un grup fort, resistent i amb bona salut física —amb diverses setmanes amb l’equip al complet, llevat de Matturro, que està prop de tornar—, la situació s’ha tornat a complicar. En els últims dies, diversos jugadors de l’equip han patit contratemps. El del seu millor jugador, Carlos Álvarez, va mantindre en suspens els granota, preocupats pel seu estat físic després d’eixe esquinç de turmell que va patir contra el Rayo Vallecano en el Ciutat de València. No obstant això, la lleugeresa/suavitat de la lesió, sumada a la ràpida recuperació del migcampista sevillà, li va permetre entrar en la convocatòria contra el Mallorca i disputar quasi 20 minuts, suficients per a no forçar-lo en excés.
Però les notícies negatives no acaben ací. A Calero se li suma una altra adversitat en forma de lesió. En este cas, es tracta d’Iván Romero, un dels jugadors més determinants d’este inici, que, després de sotmetre’s a les proves mèdiques pertinents després d’un “colp fortuït” patit en els entrenaments, estes han revelat que el davanter de 24 anys patix una lesió al soli de la cama esquerra. Sens dubte, una baixa sensible que trastoca per complet l’equip llevantinista i el tècnic madrileny, que haurà de continuar, durant diverses setmanes, sense un dels seus atacants franquícia esta temporada. De fet, el de La Solana es va quedar fora de la convocatòria a última hora, abans del partit contra el Mallorca, la qual cosa li va valdre a Koyalipou per a tindre l’oportunitat de jugar el seu primer partit com a titular amb l’equip granota. I les seues sensacions no van ser gens roïnes. Moviments constants, descàrrega de passades i sacrifici en defensa.
Esta classe de lesions al soli, causades generalment per una sobrecàrrega o distensió en el múscul del panxell, solen tindre un temps de baixa d’unes dos o tres setmanes. Això suposa que, si la lesió d’Iván Romero no arriba a trencament, sinó que es queda només en molèsties musculars, estes el deixarien fora dels terrenys de joc mínim fins a la parada de seleccions de principis de novembre. Si la lesió és més greu, este temps de baixa es podria allargar fins al 21 de novembre, data en la qual tindrà lloc el derbi València-Llevant a Mestalla. Per tant, el sevillà es perdrà amb total seguretat els partits d’esta setmana —dijous, contra l’Orihuela, en Copa del Rei; i diumenge, contra el Celta de Vigo, en Lliga—.
A més, tampoc estaria el 8 de novembre contra l’Atlètic de Madrid en el Metropolitano. I la seua presència no estaria assegurada en el duel contra el màxim rival, la qual cosa suposaria una baixa fonamental en l’atac granota.
