Dénia demana al Consell la restitució dels programes de foment d’ocupació
Estos projectes han permés la contractació de desenes de persones en els últims anys
Dénia debatrà este dijous 30 d’octubre en el ple una moció presentada per l’equip de govern (PSPV-PSOE i Compromís) per a defendre la continuïtat dels programes d’ocupació impulsats per LABORA.
Alguns exemples d’estos projectes són EMPUJU, EXPLUS, EMERGE o EMDISC i, durant anys, han permés que persones desocupades troben treball i han contribuït al desenrotllament de projectes d’interés social en la localitat alacantina.
Esta proposta alerta del “retrocés dràstic” que s’ha patit en estos programes des del canvi de govern a la Comunitat Valenciana en 2023, fet que ha deixat Dénia sense subvencions per a la contractació de jóvens actualment.
Ajudes que baixen
Segons les dades municipals, en 2023, Dénia va rebre més de 559.000 euros, amb els quals va contractar 29 persones durant un any. No obstant això, en 2024, esta xifra va baixar a 63.000 euros i 4 contractes de 10 mesos. Enguany no s’ha rebut cap ajuda i els jóvens només han pogut adherir-se al programa EMERGE, destinat a actuacions mediambientals a Jesús Pobre.
María José García, regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, ha subratllat que “estos programes han sigut una ferramenta essencial per a oferir oportunitats laborals a jóvens, persones majors de 30 anys o amb diversitat funcional. Retallar-los no només significa perdre llocs de treball, sinó també formació, dignitat i experiència professional que obrin portes al futur”.
García ha remarcat també que “en un moment en què parlem tant de retindre el talent i combatre la precarietat juvenil, no té sentit que la Generalitat desmantelle estos programes”.
“Un exemple de gestió eficient”
Paco Roselló, regidor d’Hisenda, ha afirmat que “Dénia ha sigut sempre un exemple de gestió eficient d’estes ajudes” i, per això, en la moció es demana que “es restablisca un pressupost suficient per a estos programes que permeta a l’Ajuntament continuar creant ocupació de qualitat i millorant els servicis públics”.
