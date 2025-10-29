Els jubilats valencians guanyen 257 euros més al mes que fa tres anys
La seua pensió ha passat, entre 2022 i octubre d’enguany, de 1.151 a 1.388 euros mensuals
La revaloració de les pensions segons l’IPC i l’augment de la inflació, sobretot després de la invasió russa d’Ucraïna el febrer de 2022, unit a la retirada dels integrants del baby boomer i les seues millors cotitzacions socials, han propiciat un augment del 20,5 % en la prestació que cobren de mitjana els jubilats valencians, segons les dades que va donar a conéixer ahir el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. En concret, cobren 257 euros més que fa tres anys. L’octubre de 2022, percebien 1.151 euros de mitjana, mentres que, en el mateix mes d’este exercici, la quantitat havia pujat a 1.388.
Malgrat este increment, la veritat és que la pensió de jubilació mitjana a la Comunitat Valenciana està lluny de la del conjunt d’Espanya, a on s’arriba als 1.510 euros, és a dir 122 més. Eixa distància obeïx al fet que hi ha autonomies, com Madrid o el País Basc, a on els emoluments són molt superiors: 1.839 euros en el segon cas i 1.731 en el primer. De fet, la Comunitat ocupa la quinta posició per la cua en este particular escalafó, per davant d’Andalusia (1.368 euros), Extremadura (1.277), Galícia (1.295) i Múrcia (1.362).
Total
La pensió mitjana total és encara més baixa a la Comunitat Valenciana, pel fet que en esta s’inclouen, a l’hora de fer el càlcul general, prestacions com la d’orfandat o la de viduïtat, amb quanties sensiblement inferiors. Així, el que percep de mitjana un pensionista en l’autonomia es queda en 1.216 euros, lluny dels 1.315 de la mitjana nacional i a més distància dels 1.621 del País Basc. En este cas, també se situa quinta per la part baixa de l’escalafó, si bé experimenta un increment del 4,62 %, lleugerament per damunt del 4,43 % de tot Espanya.
D’altra banda, en data 1 d’octubre de 2025, el nombre de pensionistes a la Comunitat Valenciana era d’1,06 milions de persones, amb un increment de l’1,65 % respecte al mateix període de l’any passat. En volum, és la quarta regió espanyola, per darrere dels 1,7 milions d’Andalusia, els 1,8 de Catalunya i els 1,2 de Madrid, segons el Ministeri d’Inclusió.
Noves altes
Les estadístiques de la Seguretat Social no inclouen l’evolució de les pensions mitjanes dels nous perceptors, però sí que ho fa en el conjunt del país. El setembre de 2025, les persones que es donaven d’alta en el sistema com a jubilats percebien 1.780 euros, la qual cosa implica 270 més que aquells que ja eren pensionistes abans d’eixa data. L’increment interanual és del 2,12 %, molt per davall del 7,34 % de 2024.
Tirant la vista arrere, la veritat és que l’increment de les pensions de jubilació ha sigut considerable en els últims anys, coincidint de manera especial amb la pujada de la inflació a partir de febrer de 2022, que va portar l’índex de preus al consum (IPC) per damunt del 10 % i va obligar a actuar el Banc Central Europeu, que va apujar els tipus d’interés. Eixe any, estes prestacions estaven de mitjana, a Espanya, en els 1.523 euros mensuals, la qual cosa implica que, en tres anys, han registrat una pujada de 257 euros, fins als 1.780 de setembre d’este exercici. En 2008, quan va començar la Gran Depressió, estaven en els 1.280 i, per tant, han experimentat una alça de 500 euros. Des d’aquell any, n’hi ha hagut cinc en els quals les pensions de jubilació s’han reduït quant a la seua quantia: 2011, 2016, 2017, 2018 i 2021.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- Pot haver-hi un efecte Guardiola sobre Mazón i la Comunitat Valenciana?
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny