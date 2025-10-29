Cine
La Filmoteca i la Mostra presenten un cicle d’homenatge a Fernando Bovaira, Palmera d’Honor del festival
El cicle està conformat per Los otros, La lengua de las mariposas, Los destellos i La buena letra. Dissabte es projecta Los otros, que serà presentada per Fernando Bovaira i Juan Sanguino
Maria Bas
La Filmoteca de València i la Mostra de València-Cinema del Mediterrani presenten un cicle d’homenatge a Fernando Bovaira (Castelló, 1963) conformat per quatre grans pel·lícules espanyoles que han sigut importants en la trajectòria professional del productor: La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda; Los otros (2001), d’Alejandro Amenábar; Los destellos (2024), de Pilar Palomero, i La buena letra (2025), de Celia Rico Clavellino. Les projeccions de les quatre pel·lícules són en sessió única.
Considerat un dels productors més prestigiosos d’Espanya, Fernando Bovaira atresora una trajectòria realment notable, amb més de seixanta llargmetratges produïts des de 1997. Així ho acredita la producció d’algunes pel·lícules molt rellevants de la història del cine espanyol de les últimes tres dècades i el seu treball amb grans directors espanyols.
Bovaira ha produït quasi totes les pel·lícules d’Alejandro Amenábar i ha treballat amb cineastes veterans i directors més jóvens com José Luis Cuerda, Vicente Aranda, Manuel Gutiérrez Aragón, Fernando Colomo, Juan Carlos Fresnadillo, Julio Medem, Javier Fesser, Manuel Martín Cuenca, Imanol Uribe, Gerardo Herrero, Enrique Urbizu, Daniel Calpasoro, Daniel Sánchez Arévalo o Alex de la Iglesia.
També ha produït pel·lícules de destacats directors hispanoamericans com el mexicà Alejandro G. Iñárritu o els argentins Sebastián Borensztein i Santiago Mitre; i ha impulsat la carrera cinematogràfica de directors valencians com Jorge Torregrossa o Roberto Bueso, i ha sigut productor executiu de sèries televisives de qualitat com Crematorio, Las abogadas, Los Farad, Niños robados o Cuerpo de élite.
Els clàssics contemporanis i dos produccions recents
El cicle comença el dijous 30 d’octubre, a les 20 hores, amb la projecció, en sessió única, de La lengua de las mariposas (1999), dirigida per José Luis Cuerda i protagonitzada per Fernando Fernán-Gómez i Manuel Lozano.
Amb esta adaptació de tres contes de l’escriptor gallec Manuel Rivas, Rafael Azcona va guanyar el Goya al millor guió adaptat. La pel·lícula recorre els últims dies de la República i els primers de la Guerra Civil a través de la mirada d’un xiquet d’un xicotet poble de Galícia, que s’incorpora a l’escola per primera vegada i establix una relació singular amb el seu mestre.
Divendres, a les 20 hores, es projecta La buena letra, escrita i dirigida per Celia Rico Clavellino, adaptació de la novel·la homònima de l’escriptor valencià Rafael Chirbes i protagonitzada per Loreto Mauleón, Enric Auquer, Roger Casamajor, Ana Rujas i les actrius valencianes Teresa Lozano, Gloria March i Sofía Puerta.
Rodada a Petrés, Requena, Sueca, Grau Vell de Sagunt, el llogaret El Reatillo, El Rebollar i Segorbe, la pel·lícula va comptar amb ajudes de l’IVC, es va presentar en la Secció Oficial de Màlaga i està nominada en sis categories dels Premis de l’Audiovisual Valencià.
Ambientada en un poble valencià, durant la postguerra, la pel·lícula té com a protagonista Ana, que tracta de tirar avant amb la seua família. La Guerra Civil ha obert una ferida profunda en tots ells, especialment en el seu cunyat, Antonio. Ana intenta curar eixa ferida, però quan Isabel, que acaba de casar-se amb Antonio, arriba a la família, les atencions i cures d’Ana valdran de poc.
Dissabte, a les 20 hores, es projecta Los otros (2001), escrita i dirigida per Alejandro Amenábar i protagonitzada per Nicole Kidman. La projecció serà presentada per Fernando Bovaira i Juan Sanguino, periodista i autor del pòdcast Delirios de España: la increíble historia del rodaje de ‘Los otros’.
La tercera pel·lícula d’Amenábar i la primera gran producció internacional de Bovaira va guanyar 8 Premis Goya dels quinze als quals estava nominada, incloent-hi millor so, millor fotografia, millor direcció i millor pel·lícula. Estrenada en la Secció Oficial de la Mostra de Venècia, va aconseguir un gran èxit de crítica i públic a escala internacional, especialment a Espanya, a on va ser la pel·lícula més vista de l’any.
Encara que es tracta d’un guió original d’Amenábar, l’argument de la pel·lícula està influït per la novel·la de fantasmes Otra vuelta de tuerca, de Henry James: una dona viu en un aïllat casalot victorià amb els seus dos fills, que patixen una estranya malaltia: no poden rebre directament la llum del dia. L’aparició d’una sèrie d’estranys successos coincidix amb l’arribada de tres servents nous a la casa.
El cicle culmina, diumenge, amb la projecció de Los destellos (2024), escrita i dirigida per Pilar Palomero i protagonitzada per Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola, Julián López i Ramón Fontserè. Amb ajudes a la producció de l’IVC, es va estrenar en la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià. Basada en el relat curt Un corazón demasiado grande, d’Eider Rodríguez, la pel·lícula conta com una dona aborda l’agonia i la mort de la seua exparella.
