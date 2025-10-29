Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”

La presidenta de l’associació de víctimes mortals defén els professionals i critica la cobertura de la manifestació i l’ocultació de les imatges del Cecopi: “Els polítics passen, però els familiars i els contribuents romanem”

Rosa Álvarez, a casa del seu pare a Catarroja / Jorge Gil/E.P.

La presidenta de l’Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, s’ha mostrat molt crítica, este matí, durant una entrevista en À Punt, amb la direcció de la radiotelevisió pública autonòmica. “La nostra associació està molt enfadada amb la direcció d’À Punt. Eixe publireportatge del 9 d’octubre [en referència a l’entrevista del president Carlos Mazón] i els vídeos que no es van traslladar a la jutgessa, a les Corts, a les famílies, que va haver de filtrar algú que és un heroi o una heroïna. I pel que va passar dissabte: que fins i tot televisions internacionals van traure imatges de la manifestació massiva mentres À Punt retransmetia una correguda de bous de 1997”. L’entrevista se celebrava en la casa del pare d’Álvarez, mort en la barrancada, a Catarroja.

Álvarez ha resumit els seus sentiments: “Vergonya, vergonya, vergonya”, ha dit. La periodista que l’entrevistava ha recordat que els treballadors de la ràdio i televisió públiques han estat “des de primera hora” en la zona zero, al costat de les víctimes, i també hi ha hagut personal afectat. La presidenta de l’associació ha agraït el comportament dels professionals, així com el comunicat distribuït després de l’escassa cobertura de la manifestació de dissabte: “Per això vos he obert la casa, pels professionals, no per l’empresa”. I ha afegit: “Només espere que qui dirigix À Punt tinga en compte que qui paga açò són els contribuents, i que deixe de pressionar els treballadors, que es pose del costat dels familiars de les víctimes. Els polítics passen, però els familiars i els contribuents romanem”.

També ha sigut molt crítica amb el president Mazón. “Estem convençuts que la justícia posarà a cada un en el seu lloc. Si no fora així, seria demolidor”, ha assegurat.

