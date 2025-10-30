Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta groga per precipitacions a València i Alacant

Durant tot el matí i part de la vesprada de hui, dijous 30, Aemet preveu pluges a conseqüència del front que travessarà la Península durant la setmana

Una dona es protegix de la pluja, a València, amb un paraigua durant la DANA del primer cap de setmana de setembre

Una dona es protegix de la pluja, a València, amb un paraigua durant la DANA del primer cap de setmana de setembre / EFE/Juan Carlos Cárdenas

Mario González

València

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activarà, des de les 00:00 hores del dijous 30 d’octubre, l’alerta groga per precipitacions en les zones del litoral sud de València i del litoral nord d’Alacant. Les temperatures al llarg de la setmana es mantindran bastant estables malgrat el pas del front que està recorrent la Península.

Fins quan durarà l’alerta

La previsió és que, després de produir-se els primers ruixats en l’interior i en el litoral la matinada passada, el front avance. A mesura que es desplace, les precipitacions se centraran en la zona del litoral, a on estarà activa l’alerta groga fins a primera hora de la vesprada.

Les temperatures es mantindran estables el que queda de setmana

Encara que s’esperen precipitacions, durant la jornada de dijous, 30 d’octubre, no variaran molt les temperatures. Hui, Aemet pronostica unes màximes de 23 °C i 16 °C de mínima, bastant similar a les d’ahir. Una vegada dissipat el front, les màximes augmentaran fins als 26 °C el cap de setmana.

Previsión de Aemet para los próximos días en València

Previsió d’Aemet per als pròxims dies a València / AEMET

El començament de la setmana que ve es preveu que estiga acompanyat d’una baixada notòria de les temperatures. Dilluns i dimarts, hi haurà mínimes de 12 °C i, com a molt, s’arribarà als 22 °C.

TEMAS

