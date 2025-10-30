El Consorci de la Ribera impulsa un projecte europeu per a enfortir la resposta davant de catàstrofes
El programa formarà més de 80 educadors i més de 250 persones de comunitats de la Ribera que puguen veure’s afectades per emergències
El Consorci de la Ribera, integrat per les mancomunitats de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, ha posat en marxa un nou projecte europeu amb l’objectiu de preparar la ciutadania enfront de possibles emergències i catàstrofes. Amb el nom RISE Resilient Communities, la iniciativa la finança la Unió Europea mitjançant el programa ERASMUS+ i se centra en l’educació d’adults, la innovació i l’aprenentatge digital com a ferramentes clau per a augmentar la resiliència de les comunitats.
El projecte, que va començar la seua execució el mes de setembre passat, està coordinat pel Consorci de la Ribera i compta amb la participació d’entitats de diferents països europeus. Entre els socis internacionals hi ha EXO Società Consortile, d’Itàlia; Building Ukraine Together, d’Ucraïna; Antalya Bilim Universitesi, de Turquia; i dos institucions irlandeses, Momentum Educate + Innovate i Gairmeach Training Limited.
El propòsit de RISE Resilient Communities és dotar educadors, líders comunitaris i organitzacions locals de ferramentes i coneixements per a anticipar-se, preparar-se i respondre de manera efectiva a les crisis i emergències. A més, busca promoure una recuperació proactiva i sostenible després dels desastres, amb la integració, en els processos formatius, d’aspectes com la innovació, la resiliència mediambiental i les estratègies de mitigació de riscos.
En total, el programa formarà més de 80 educadors i líders comunitaris en matèria de preparació i resposta davant de catàstrofes, així com més de 250 persones adultes pertanyents a comunitats de la Ribera que puguen veure’s afectades per emergències. Al llarg del seu desenrotllament, s’oferirà una formació estructurada i adaptada a l’era digital, juntament amb una recopilació de bones pràctiques europees en matèria de recuperació postcatàstrofe.
Laboratori d’innovació
Una de les accions més innovadores del projecte serà la creació d’un laboratori d’innovació en el qual es codissenyaran solucions de recuperació mitjançant ferramentes digitals i models participatius, amb la finalitat de garantir un impacte durador i escalable.
La formació es desenrotllarà en els ajuntaments de la Ribera que ja participen en el programa EmpleaXúquer, actuant com un complement essencial per a la prevenció i la capacitació ciutadana. La duració total del projecte serà de 24 mesos, encara que, una vegada finalitzat, tots els materials i recursos generats estaran disponibles de manera pública per a continuar impulsant la formació i la sensibilització en matèria de mitigació i prevenció de catàstrofes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- Argüeso, exsecretari autonòmic, es revolta contra la Generalitat i el director general de Medi Natural per “no tindre diligència” el dia de la dana
- PSPV i Compromís demanaran la destitució de la cúpula d’À Punt per no retransmetre la manifestació contra Mazón
- L’art rupestre de la cova de Lascaux arriba al Museu de Prehistòria
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny