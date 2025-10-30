El control policial de Halloween se centrarà en nou barris de València
Els agents redoblaran la vigilància i la inspecció durant tota la nit de divendres a dissabte, especialment en zones d’oci i botelló
L’any 2024 es va celebrar el Halloween amb menys encant des que esta festa d’importació es va convertir en motiu d’oci, quan no oci excessiu. A penes 48 hores després de la dana, la ciutat de València no estava amb ànims per a festes, i molt menys per a disfressar-se amb al·legories a la mort. És veritat que n’hi hagué, de festes. No tothom es va quedar a casa preparat per a, l’endemà de matí, creuar la passarel·la de la Solidaritat i anar a ajudar, però la realitat és que els assistents a festes van ser moltíssim menys que en els anys anteriors.
Anys en què la vespra de Tots Sants s’ha convertit en motiu de preocupació i vigilància pel possible i excessiu consum d’alcohol. Enguany, amb la normalitat de nou en el Cap i Casal, es preveu el retorn d’una àmplia concentració de persones, i més un divendres.
Per este motiu, la Policia Local de València ha dissenyat un “ampli” dispositiu de seguretat amb 125 agents que reforçaran el torn diari per a vigilar tretze zones de la ciutat durant la nit de divendres, molt superior a la discreta vigilància de fa dotze mesos, quan les prioritats eren unes altres.
Les zones a on es concentrarà la major presència policial seran les corresponents a grans zones d’oci i les propenses al botelló i les grans concentracions. Així, els punts d’especial vigilància seran Russafa, Benimaclet, la plaça del Cedre, l’avinguda de Blasco Ibáñez, la plaça d’Hondures, la plaça d’Espanya, els voltants de l’estació Joaquín Sorolla, la Creu Coberta, l’avinguda Tarongers i la Marina de València, a més del centre històric, que romandrà tancat al trànsit en determinats punts.
Barreres de control i inspeccions en locals d’oci
La celebració de la festa no alça la prohibició de consumir alcohol al carrer, per la qual cosa tornaran també les barreres en el centre històric, a on s’obligarà a mostrar i entregar les botelles. Hi haurà contenidors en les zones de risc més alt de permanència o trànsit com les places del Carme, de la Reina i de la Mare de Déu. Així mateix, es duran a terme inspeccions en locals d’oci i establiments per a comprovar el compliment dels aforaments i les mesures de seguretat.
Convivència i descans
“L’objectiu d’este operatiu especial és garantir la seguretat ciutadana, la convivència i el descans dels veïns en una de les nits més concorregudes de l’any”, ha assegurat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jesús Carbonell.
“El dispositiu inclou la implantació de controls estàtics i dinàmics de documentació, alcohol i drogues, amb la finalitat de previndre conductes de risc i assegurar una celebració responsable”, ha explicat el regidor, que ha recordat que “Halloween és una nit festiva, però també de convivència per a tots”.
La major mobilització d’agents tindrà lloc entre les 22:00 i les 06:00 hores, encara que els controls es mantindran posteriorment per a atendre possibles desplaçaments durant la matinada. A més, s’establiran punts de control en altres zones de la ciutat amb el propòsit de previndre el consum d’alcohol i drogues al volant.
Finalment, Jesús Carbonell ha fet “una crida a la responsabilitat i al respecte al descans veïnal, perquè la convivència i la seguretat són la millor manera de gaudir de la nit de Halloween”.
