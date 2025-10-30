Educació
Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
Stepv, CCOO i UGT anunciaran, en les pròximes setmanes, un calendari de mobilitzacions fins al mes de maig
Hi haurà vaga general educativa el pròxim 20 de novembre. Així ho han anunciat els principals sindicats educatius (Stepv, CCOO i UGT) en un comunicat. Busquen millores salarials per a recuperar el poder adquisitiu que han perdut els professors, reduir les ràtios i la burocràcia en els centres o revertir les retallades en les plantilles de professorat, entre altres qüestions.
Els sindicats, a més, han llançat una enquesta entre el professorat perquè ratifique una proposta de mobilitzacions que preveu la vaga de novembre fins al mes de maig, durant tot el curs escolar. De fet, en la proposta no es descarta la convocatòria d’una vaga indefinida.
Les reivindicacions
Els sindicats han convocat esta campanya de mobilitzacions davant de la negativa de la Conselleria d’Educació a tractar diverses qüestions. La primera és una millora salarial perquè el professorat “recupere la pèrdua de poder adquisitiu”. Recorden, a més, que els docents valencians continuen entre els pitjor pagats de tot l’Estat.
La segona reivindicació és “revertir les retallades en les plantilles”, especialment en FP i atenció a la inclusió en les aules. Això comporta “acomiadaments de professors interins i un empitjorament de l’atenció al nostre alumnat”. En este sentit, també demanen recuperar les condicions laborals que tenia el professorat especialista abans que Conselleria li les empitjorara.
La Llei de llibertat educativa, una de les mesures estrela del Consell de PP i Vox, és un altre dels pilars que busquen tombar els sindicats, que exigixen la seua derogació per ser un text que —al seu juí— “només busca arraconar el valencià en l’ensenyança”.
Ràtios, burocràcia i millors col·legis
També hi ha moltes reivindicacions que han de veure directament amb millorar l’atenció a l’alumnat en les classes. La primera és una petició històrica: la baixada de ràtios en les aules per a “millorar l’atenció i la qualitat de l’ensenyança”.
Una altra denúncia que ve des de lluny és la reducció de la càrrega burocràtica que assumixen els professors en els centres i que cada vegada s’emporta més hores de la seua tasca com a docents. “És una sobrecàrrega de treball que afecta la salut del professorat i dels equips directius i desvia l’atenció de l’objectiu principal, que és la docència”.
Finalment, també reclamen una millora de les infraestructures educatives i la recuperació dels pressupostos retallats en esta partida. En concret, la retallada és d’un 40 %, de 306 a 183 milions en el Pla Edificant, segons va informar este diari.
“Menyspreu” als professors
Stepv, CCOO i UGT van denunciar el “menyspreu” de la Conselleria d’Educació als representants dels docents i critiquen que no han volgut obrir un procés negociador amb la comunitat educativa per a “abordar estes millores que repercutixen directament en l’atenció al nostre alumnat”.
Per això, ha proposat al professorat seguir un calendari de mobilitzacions durant tot el curs perquè l’Administració negocie i acorde millores, com ha passat recentment, després de les protestes, a País Basc i Astúries. Recorden, d’altra banda, que hi ha altres autonomies que també tenen en marxa un calendari de protestes per a millorar la qualitat de l’escola pública, com són Galícia, Cantàbria, Catalunya o Extremadura.
