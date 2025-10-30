VCF | Homenatge
L’afició encén ciris a Mestalla per a honrar les víctimes
La pluja va acurtar l’esdeveniment, però no va impedir que desenes de persones acudiren a la crida
Ismael Bocanegra
Ahir era un dia de dolor i orgull per a tots els valencians. Ahir era 29 d’octubre i fa un any que la dana va arribar i va arrasar cases, vides i molts somnis. Ahir era 29 d’octubre i era l’aniversari de la major expressió de lluita i resiliència dels valencians. Ahir era 29 d’octubre i València li recordava al món que es va alçar per a tirar avant. L’Associació de Futbolistes del València CF va voler fer un homenatge a això en la plaça de l’Afició per a commemorar les víctimes d’esta fatídica tragèdia. Des de les 19:00 hores, desenes de valencians i valencianistes es van acostar al lloc per a encendre un ciri per cada una de les víctimes de la catàstrofe.
L’acte estava previst que concloguera amb un minut de silenci en memòria dels morts, acompanyat per la Colla Palleter de Paiporta —un dels municipis més colpejats per la tragèdia— i la interpretació de l’himne regional a càrrec del tenor Josep Climent. No obstant això, les pluges sobtades que van començar a caure a mitjan vesprada van obligar a acurtar l’esdeveniment i suspendre la lectura del manifest final, encara que bona part de l’homenatge ja s’havia desenrotllat amb normalitat.
El manifest, preparat per Enrique Pacheco, speaker del València CF, arreplegava el missatge de fons de l’homenatge: “És impossible traure una cosa positiva del que ha ocorregut, però sí que hem de sentir-nos orgullosos de la força, la solidaritat i la resiliència del poble valencià”.
