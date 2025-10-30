Les quotes de les hipoteques comencen a pujar
Els contractes a sis mesos que es revisen en novembre s’encariran 4 euros al mes, mentres que els anuals continuen baixant i ho fan en 44 euros
Els ciutadans que hagen de revisar en novembre la seua quota hipotecària amb l’euríbor d’octubre es trobaran amb la desagradable sorpresa, sobretot si van justos d’ingressos, d’haver de pagar més al banc pels diners que els va prestar per a comprar-se una vivenda. Això en el cas que la revisió siga de caràcter semestral, perquè en aquelles la modificació de les quals és interanual els comptes continuen sent favorables per al client.
El portal financer Kelisto va publicar ahir un informe en el qual, a dos jornades que finalitze el mes, dona per fet que l’euríbor, principal indicador de les hipoteques, tancarà octubre entorn del 2,18 %, lleugerament per damunt del 2,17 % amb què va finalitzar setembre. Una primera conseqüència és que les hipoteques amb revisió semestral s’encariran en 4,09 euros al mes, és a dir, 24,5 euros en el conjunt dels cinc mesos. Es tracta de la primera pujada en les quotes hipotecàries en vint mesos.
Abaratir
L’altra cara de la moneda està conformada pels contractes que es revisen amb periodicitat anual. Ací, les quotes s’abaratixen, pel fet que l’euríbor estava, l’octubre de 2024, en el 2,69 %, mentres que, dotze mesos més tard, cau al ja citat 2,18 %. En conseqüència, la quota baixarà als 836,05 euros, enfront dels 880,56 d’un any abans. La diferència i, per tant, l’estalvi mensual se situarà en els 44,51 euros, i l’anual arribarà als 534,12.
És una xifra mitjana, concretament, corresponent a un capital pendent d’amortitzar de 166.000 euros. La quantitat, però, puja o baixa en funció del deute. Si està en els 100.000 euros, l’estalvi mensual és de 26,23 euros, i l’anual, de 314,76. Si puja a 200.000, les xifres s’eleven a 52 i 629 en cada cas. Els qui deuen encara més de 300.000 euros es beneficien de baixades mensuals de 78 euros i anuals de 944.
Motius
El portal Kelisto assegura en el seu informe que l’alça de l’euríbor demostra que “el mercat està tens per l’evolució dels preus en els pròxims mesos. Entre les raons, per exemple, hi ha la previsió que el preu de l’energia s’encarisca d’ací a finals d’any”, a més de l’escalada de les sancions al petroli i el gas per part dels Estats Units, el fet que els mercats creuen que els desequilibris fiscals a Europa generaran una major inflació o l’esperada era inflacionària als EUA en els pròxims anys, derivada dels aranzels.
Amb este panorama, “no es pot descartar la possibilitat que el Banc Central Europeu (BCE) abaixe els tipus en cas d’una deterioració econòmica significativa, però, de moment, sembla que l’element que està movent l’euríbor són les expectatives d’inflació”. El portaveu d’este portal, Pedro Ruiz, conclou, en conseqüència, que el citat indicador “podria tancar l’any més prop d’una forqueta d’entre el 2 % i el 2,2 %”.
Consell
Finalment, l’informe assegura, respecte als qui tinguen una hipoteca variable i vulguen canviar-se a una de fixa, que estes últimes continuen estant més barates que l’any passat (un 7,8 % menys), i, encara que han experimentat un lleu repunt en taxa mensual (0,83 %), encara hi ha 14 entitats financeres amb ofertes per davall del 3 % TIN a un termini de 25 anys.
