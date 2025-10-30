Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ondara representa l’obra ‘No a l’estigma’

Els actors i les actrius són persones amb malalties mentals que practiquen teatre en el CRIS d’Ontinyent

L’obra estava prevista per al 13 d’octubre, però va haver d’ajornar-se per les condicions meteorològiques

L’obra estava prevista per al 13 d’octubre, però va haver d’ajornar-se per les condicions meteorològiques / Ajuntament d’Ondara

Mapi Casabán

Ondara

Dilluns passat, 27 d’octubre, a Ondara, es va representar l’obra No a l’estigma, en l’auditori municipal. Este teatre estava dirigit, en dos sessions, als alumnes de quart de l’ESO i dels cicles formatius de TAPSD, Educació Infantil i FP Bàsica de Fabricació i Muntatge de l’IES Xebic.

Cartel oficial del evento

Cartell oficial de l’esdeveniment / Ajuntament d’Ondara

Encara que esta activitat estava prevista per al 13 d’octubre pel Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre), a causa de les alertes meteorològiques es va posposar i s’emmarca dins del programa de benestar emocional de l’Ajuntament d’Ondara, organitzat per la Regidoria d’Educació amb la col·laboració de les associacions AMADEM i ADIEM, entitats que treballen per la salut mental a la Marina Alta i Ontinyent.

Visibilitat i sensibilització

Esta obra es tracta d’un testimoniatge de primera mà d’actors i actrius amb malalties mentals que desenrotllen esta activitat teatral en el Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS) d’Ontinyent. Fent ús del format teatre-diàleg, la representació pretén trencar amb l’estigma social, visibilitzar el col·lectiu i reflexionar sobre els prejuís que encara persistixen.

Elenco de la obra

Elenc de l’obra / Ajuntament d’Ondara

Al finalitzar l’acte, va haver-hi un fòrum amb l’alumnat, que, amb gran interés, va intervindre activament per a conéixer més sobre la realitat de les malalties mentals. Des de l’Ajuntament d’Ondara i la Regidoria d’Educació han agraït la labor i la col·laboració d’AMADEM i ADIEM, així com la implicació dels alumnes i professorat de l’IES Xebic en esta activitat de sensibilització.

