Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quart de Poblet posa el focus en la memòria democràtica amb unes jornades culturals i educatives

El municipi commemora el 31 d’octubre, Dia de Record i Homenatge a les Víctimes del Colp Militar, la Guerra i la Dictadura

Fotografies arxivades en el Museu Virtual de Quart de Poblet

Fotografies arxivades en el Museu Virtual de Quart de Poblet / A. Q.

Redacción Levante-EMV

Quart de Poblet

Quart de Poblet torna a obrir un espai de diàleg i memòria amb la celebració de les Jornades de Memòria Democràtica, una cita que unix investigació, cultura i participació ciutadana en el marc del Dia de Record i Homenatge a Totes les Víctimes del Colp Militar, la Guerra i la Dictadura, que es commemora el 31 d’octubre.

El pròxim 7 de novembre, la Casa de Cultura acollirà dos conferències dedicades a comprendre i recuperar la petjada cultural i humana d’aquells anys. A les 17:30 hores, la professora de la Universitat de València, Mireia Ferrer, oferirà la ponència “L’art valencià en temps de guerra”, una mirada al paper de l’art com a ferramenta de resistència i expressió en els anys del conflicte.

A continuació, a les 18:30 hores, l’historiador local Pedro Gascón impartirà la conferència “Les víctimes del franquisme a Quart de Poblet”, resultat d’un treball d’investigació que rescata les històries personals i col·lectives silenciades per la dictadura.

Programación de las Jornadas de Memoria Democrática de Quart de Poblet.

Programació de les Jornades de Memòria Democràtica de Quart de Poblet / A. Q.

Les jornades continuaran el 14 de novembre, també en la Casa de Cultura, amb la presentació del llibre Lecciones robadas, el cómic, organitzada per l’associació Libros con Memoria. La sessió, que començarà a les 18 hores, comptarà amb la participació de Luis Vivas, professor d’Història a Quart de Poblet i coordinador del projecte, al costat de jóvens del municipi que han col·laborat com a guionistes i dibuixants en esta obra col·lectiva. Este còmic, nascut del treball educatiu i de la memòria viva, s’erigix en un pont entre generacions, una invitació a mirar el passat des de la creativitat, l’art i el compromís social.

“L’Ajuntament de Quart de Poblet reforça el seu compromís amb la memòria democràtica com a pilar d’una societat justa i cohesionada. A través de polítiques actives de recuperació de la memòria històrica i d’activitats educatives i culturals en col·laboració amb associacions i ciutadania, el Govern municipal defén que preservar la memòria democràtica és l’expressió de la llibertat, la reivindicació de la lluita ciutadana pels drets i llibertats, i la base per a enfortir la convivència i el progrés de la nostra societat”, expressen des del consistori.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents