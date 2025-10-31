Continuen les obres de millora en el passeig marítim a Calp
L’actuació pretén millorar la seguretat dels vianants i garantir un espai segur, accessible i cuidat
L’Ajuntament de Calp continua avançant en les obres de manteniment i adequació del passeig marítim de la platja Arenal-Bol, que en esta fase s’estan desenrotllant en la plaça Colón.
Esta actuació forma part del projecte de millora integral que té com a objectiu incrementar la seguretat dels vianants, millorar l’estat del paviment i consolidar les estructures de l’entorn, a fi de garantir un espai més segur, accessible i cuidat per a veïns i visitants.
Els treballs inclouen la renovació del paviment, la reparació del mur de mamposteria i el reemplaçament de les peces deteriorades, per a adaptar el passeig als estàndards de qualitat urbana del municipi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”