Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Continuen les obres de millora en el passeig marítim a Calp

L’actuació pretén millorar la seguretat dels vianants i garantir un espai segur, accessible i cuidat

Passeig marítim de Calp

Passeig marítim de Calp / Ajuntament de Calp

Redacción Levante-EMV

Calp

L’Ajuntament de Calp continua avançant en les obres de manteniment i adequació del passeig marítim de la platja Arenal-Bol, que en esta fase s’estan desenrotllant en la plaça Colón.

Esta actuació forma part del projecte de millora integral que té com a objectiu incrementar la seguretat dels vianants, millorar l’estat del paviment i consolidar les estructures de l’entorn, a fi de garantir un espai més segur, accessible i cuidat per a veïns i visitants.

Acciones de reparación

Accions de reparació / Ajuntament de Calp

Els treballs inclouen la renovació del paviment, la reparació del mur de mamposteria i el reemplaçament de les peces deteriorades, per a adaptar el passeig als estàndards de qualitat urbana del municipi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents