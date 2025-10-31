La Copa del Rei torna a Torrent 35 anys després
La Copa del Rei torna hui al camp de Sant Gregori de Torrent, després de 35 anys, amb un duel a partit únic entre l’equip local i el Juventud de Torremolinos, que es disputarà just en el primer aniversari de la dana que va afectar, entre altres, esta localitat. El Torrent, que volia un rival de més categoria per a este encreuament, tractarà de superar un Juventud de Torremolinos que milita en Primera Federació per a rebre, en la ronda següent, un equip de la màxima categoria.
