L’alcaldessa de València es reunix hui amb la Hispanic Society a Nova York sense la presència de Mazón
Catalá acudirà a una reunió de treball amb la secretària de Cultura i la besneta de Sorolla per a “avançar” en el trasllat de les pintures al Palau de les Comunicacions
EFE
L’alcaldessa, María José Catalá, i la secretària de Cultura, Pilar Tébar, mantindran hui una reunió amb la direcció de la Hispanic Society of America amb motiu del trasllat a València de les pintures de Joaquim Sorolla pertanyents a esta entitat per a ser exhibides en el Palau de les Comunicacions a finals de 2026 o principis de 2027.
Es tracta, segons han confirmat fonts de la Conselleria, d’una “jornada de treball per a anar avançant en el projecte”. A la trobada també assistirà la besneta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, que ha mediat perquè la Hispanic i la Generalitat arribaren a l’acord d’obertura d’una seu de l’organització a València a canvi que el Govern autonòmic pague un cànon anual d’1,15 milions d’euros durant un mínim de quatre anys, ampliables a quatre més.
Mazón anul·la el seu viatge
Qui no assistirà a la reunió de hui amb l’entitat propietària de les pintures és el cap del Consell, Carlos Mazón, que ha anul·lat el seu viatge a Nova York, que incloïa també la seua assistència al sopar de gala anual de la Hispanic Society que es va celebrar este dijous. En el seu lloc, acudirà a la trobada d’esta vesprada el secretari autonòmic de Relacions Institucionals de la Generalitat, Santiago Lumbreras.
Al sopar d’ahir tampoc van poder acudir l’alcaldessa Catalá i la secretària autonòmica Tébar per problemes en el vol que les va traslladar a la ciutat estatunidenca. En esta gala, la Hispanic Society va homenatjar la mecenes Estrellita Brodsky, així com l’artista Adriana Varejão i l’empresari financer Frank Yu, per les seues contribucions a les arts, la literatura i la cultura hispanes.
Els homenatjats van rebre la Medalla Sorolla, que la institució novaiorquesa va entregar per primera vegada fa més d’un segle, en un esdeveniment celebrat en un exclusiu club de Manhattan al qual van assistir desenes de figures hispanes dels negocis, la diplomàcia i l’art.
Entre els convidats més distingits hi havia Blanca Pons-Sorolla, besneta de Sorolla; els ducs de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart i la seua esposa, Sofía Palazuelo; l’artista brasiler Vik Muniz; la filantropa estatunidenca Marina Kellen French o l’actor Matt Dillon.
Possible retard del projecte
La Hispanic Society va anunciar enguany que portarà més de 220 objectes i obres del pintor espanyol Joaquim Sorolla, una de les estreles de la seua col·lecció, a València, la ciutat a on este va nàixer i que acollirà també la seua seu internacional, en virtut d’un acord amb el Govern valencià.
A més dels 1,15 milions anuals pel trasllat i l’exhibició de les pintures en el Palau de les Comunicacions, la Generalitat ha previst una inversió de 17 milions d’euros per a convertir l’antiga seu de Correus en un espai expositiu. La licitació del projecte de rehabilitació publicada per la Generalitat el passat 1 d’octubre ha sigut objecte de recurs pel Col·legi d’Arquitectes de València, la qual cosa podria retardar els terminis per a poder exhibir els Sorolla a València.
Amb els fons arreplegats en esta gala que se celebra periòdicament, la Hispanic Society, que alberga una de les majors col·leccions del món d’art espanyol i hispanoamericà de totes les èpoques, finança les activitats del museu i la seua biblioteca.
