Jutgessa de la dana
Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
La jutgessa ha sol·licitat un informe a l’Institut de Medicina Legal per a estudiar si hi ha causalitat entre la catàstrofe i la mort d’un home, quatre dies després, en La Fe
Hi ha quatre persones més que també podrien sumar-se al registre oficial
Les víctimes mortals de la dana del 29-O podrien pujar a 234. La defunció d’un home el passat 3 de novembre en l’Hospital La Fe podria incorporar-se al registre oficial de morts per la dana si l’informe de l’Institut de Medicina Legal (IML), sol·licitat per la jutgessa de Catarroja a través d’una providència, determina que hi ha causalitat entre el seu decés i la catàstrofe natural. Amb esta persona, ja en són cinc les morts que estan en estudi per a determinar si se sumen a les 229 víctimes mortals; les altres quatre estan pendents d’un informe forense com el que es demana en la providència.
La petició de l’informe es produïx després d’una petició del fill del difunt perquè el seu pare siga considerat com a víctima en el procediment. En una providència feta pública este divendres pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada ordena obrir una peça sobre la mort de l’home.
En esta demana, a més, a l’Hospital que remeta al Jutjat, com més prompte millor, la documentació mèdica disponible sobre l’ingrés de l’home, que va tindre lloc l’1 de novembre, i sobre la seua defunció, dos dies després. Amb esta informació, demana a l’IML un informe per a determinar si les circumstàncies patides en el seu domicili de Catarroja, a conseqüència de la dana, podrien ser la causa de la seua defunció quatre dies després del 29-O.
Quatre persones més
El veí de Catarroja mort en La Fe podria sumar-se al registre oficial de víctimes mortals. Este podria incrementar-se fins a les 234 persones, a l’espera dels altres quatre casos en estudi. Són el d’una dona morta en l’Hospital de la Ribera, a Alzira, el 6 de novembre, l’informe de la qual es va saber que es va sol·licitar el passat 16 d’octubre després de la compareixença del seu fill en el jutjat; el d’un home mort el 26 de novembre i que va entrar en el llistat de possibles víctimes el 7 d’octubre per petició del seu fill; i el de dos dones que residien en la residència de Paiporta, però la defunció de les quals es va produir dies després en sengles hospitals de València. La petició d’estos dos informes per part de la jutgessa es va conéixer el 3 d’octubre.
