Marxa a Paterna contra la pujada del rebut de l’aigua
Els organitzadors denuncien “l’increment desproporcionat” i reclamen “una gestió més transparent dels cobraments”
Diversos centenars de persones es van manifestar anit a Paterna contra la pujada en la factura de l’aigua implantada per l’Ajuntament. La marxa va ser convocada per tretze associacions de la ciutat i va recórrer diversos carrers fins a acabar en una concentració en l’esplanada de la casa consistorial.
Amb el lema “Amb l’aigua no es juga”, les organitzacions convocants denuncien l’“increment desproporcionat” del rebut de l’aigua a Paterna, en el qual les taxes i els impostos municipals representen fins al 33 % del total —un percentatge molt superior al de municipis veïns—. A més, el servici de neteja i arreplega de fem “resulta insuficient, amb queixes freqüents per la falta de recursos, equipament i planificació”.
Les associacions exigixen una gestió “més transparent dels cobraments i que s’informe de manera clara sobre l’origen, el càlcul i la destinació de cada un dels conceptes inclosos en el rebut”. Sol·liciten que l’Ajuntament revise l’estructura tarifària i que habilite bonificacions per a famílies vulnerables, persones majors i aquells que reciclen activament segons la normativa europea.
Així mateix, reivindiquen la millora “urgent” dels servicis públics relacionats amb la neteja, l’arreplega i el tractament de residus, i reclamen inversions en campanyes de conscienciació, reforç de personal i d’infraestructures, així com la participació ciutadana en la presa de decisions.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”