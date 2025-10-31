Miguel Barrachina, sobre el període de reflexió de Mazón: “Està obstinat en la reconstrucció amb tanta vitalitat com el primer dia”
El conseller que va ser cap de campanya del president demana “ponderació” sobre el que va ocórrer en la vesprada del 29-O
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va declarar dijous que obria un període de reflexió després dels esbroncs rebuts en l’acte d’homenatge celebrat pel primer aniversari de la dana. Una afirmació que ha donat peu a diverses especulacions, encara que des del primer moment s’ha indicat que descarta dimitir. Mazón va fer estes declaracions a la seua arribada a un congrés de cooperatives agroalimentàries a València.
Al costat del cap del Consell es trobava el conseller d’Agricultura, el castellonenc Miguel Barrachina, que reforça la idea que Mazón no té intenció de fer un pas al costat després d’un any en què totes les seues compareixences han sigut examinades amb lupa, quan no acompanyades de crits i protestes.
Suport del conseller Miguel Barrachina
Barrachina, que va ser cap de la campanya electoral del PP en les autonòmiques de 2023 i síndic popular en les Corts durant el primer any de legislatura, va afirmar a Castelló que té “la fortuna i l’orgull d’estar en el seu govern, i la veritat és que el veig tan treballador com sempre”. Va afegir que està “obstinat en la reconstrucció amb tanta vitalitat com el primer dia. És allò a què ens vam comprometre tots els que treballem amb ell: que les persones que van patir la dana vegen recuperades totes les seues capacitats i potencialitats en el mínim temps possible. Mai de la vida va haver-hi tanta actuació pública en un territori determinat”.
Crítiques al Govern central
Preguntat per les nombroses versions sobre el que feia el president la vesprada del 29-O, Barrachina va centrar les seues crítiques en l’Administració central. “Totes les versions són una única versió: la dels responsables dels llits, l’amo dels quals és Pedro Sánchez, que va impedir les obres en el barranc de Poio; també la de la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, i la d’Hugo Morán, secretari d’Estat de Medi Ambient”.
"De tots ells, l’única cosa que coneixem hui dia és el país en el qual estaven. Un estava a l’Índia, un altre a Colòmbia i l’altra a Brussel·les, i mai van vindre. El president Mazón, feliçment, eixa vesprada va fer 26 telefonades, al marge dels whatsapps o altres mitjans de comunicació. Per tant, ha estat sempre al peu del canó”, va assegurar el conseller.
Barrachina va afegir que “celebraria que hi haguera ponderació i que, de la mateixa manera que es coneixen totes les telefonades del president Mazón, també es feren públiques les del president Pedro Sánchez, les de Teresa Ribera o les d’Hugo Morán, que efectivament en va fer una per a advertir sobre la presa de Forata. Per tant, el que reclame és equilibri: que el mateix que se li demana a un es reclame als altres, especialment a Pedro Sánchez”.
Reacció davant de la tensió de l’homenatge
Quant a la tensió viscuda en l’homenatge d’estat a València i els crits de familiars de les víctimes, Barrachina es va limitar a manifestar el seu “absolut respecte” cap a estes expressions.
