Oliva podrà accedir a ajudes de la Generalitat per a reduir la població de senglars
L’Ajuntament va protestar i va considerar inconcebible que quedara fora del programa aprovat fa unes setmanes
El regidor Parra assegura que, en la pròxima convocatòria de subvencions, Oliva sí que accedirà a una partida
La Generalitat Valenciana modificarà les bases reguladores del pla per a finançar accions dels ajuntaments per a la reducció de la població de senglars en els seus termes per tal que l’Ajuntament d’Oliva puga beneficiar-se’n. Fa unes setmanes, el regidor d’Agricultura, Enrique Parra, va protestar iradament per haver quedat exclosos de les ajudes que va concedir a nombrosos ajuntaments la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.
Per a tractar de saldar eixe “deute”, Luis Gomis Ferraz, director general de Medi Natural i Animal de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, i Eduardo Martínez Garcia, subdirector general de Caça, es van reunir este dijous al matí en l’ajuntament d’Oliva amb el regidor Enrique Parra i amb l’alcaldessa, Yolanda Pastor.
Segons ha assenyalat l’Ajuntament en una nota de premsa, en la reunió es va parlar de la tremenda problemàtica de la superpoblació del porc senglar, que està provocant danys a l’agricultura i també accidents de trànsit, molts dels quals en el municipi d’Oliva.
Els responsables municipals van recordar la importància d’este problema a Oliva, que compta amb 1.650 hectàrees de massa forestal i 2.500 de terrenys agrícoles. A més, a Oliva insistixen que este és el municipi amb més accidents en les carreteres o els camins a causa de la presència d’estos animals. “Els accidents que s’han produït en les carreteres de Pego i Piles, així com en el camí de les Bruixes, han convertit Oliva en un punt negre, segons han reconegut tant la DGT com diverses companyies d’assegurances”, indica el consistori.
En la reunió, que va tindre lloc a petició dels responsables autonòmics, els dos alts càrrecs de la Generalitat es van comprometre a modificar tant les bases de les ajudes com el seu import en una pròxima convocatòria, amb l’objectiu que poblacions com Oliva puguen tindre més recursos per a poder continuar la lluita contra el porc senglar.
Després de la reunió, el regidor Enrique Parra va assenyalar la seua satisfacció: “Hem recordat que vam portar a la Conselleria un total de 430 queixes d’agricultors per l’alta presència de porcs senglars, i tant Luis Gomis com Eduardo Martínez s’han mostrat molt receptius”, indicava Parra, que va afegir que “som conscients que no estem parlant d’una qüestió local, sinó que afecta aproximadament el 90 % del territori de la Comunitat Valenciana”. Parra assegura que els dos responsables de la Generalitat van donar la seua paraula perquè, en una futura línia de subvencions, Oliva puga acollir-se a estes i no se’n quede fora, com va ocórrer fa aproximadament un mes.
Yolanda Pastor, per la seua banda, indicava que, “si bé no s’ha arribat a cap compromís per escrit”, la reunió ha resultat molt positiva. “Sempre és bo poder parlar cara a cara i que els problemes es coneguen de primera mà. Agraïm la visita als responsables de la Conselleria, que saben tot el que estem patint i fent per a solucionar este problema. I estic convençuda que incrementaran la seua ajuda perquè puguem continuar lluitant contra la superpoblació dels porcs senglars”, va concloure Pastor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”