Dénia fa valdre la llengua, la sostenibilitat i el patrimoni
Cada persona que compartisca dites en valencià amb l’Oficina de Normalització Lingüística rebrà una botella de vidre reutilitzable decorada amb frases fetes de Dénia
L’Ajuntament de Dénia, mitjançant la Regidoria de Normalització Lingüística, ha llançat la campanya “Cada refrany, un glop de saviesa popular”, una iniciativa que convida la ciutadania a compartir refranys i frases fetes en valencià com a part del nostre patrimoni lingüístic i cultural.
Amb esta acció, la Regidoria vol reivindicar la llengua com a vehicle de saviesa i identitat col·lectiva, alhora que promou una política de sostenibilitat quotidiana mitjançant l’ús de botelles de vidre reutilitzables. Cada participant rebrà una botella amb un refrany imprés com a símbol d’este doble compromís amb la llengua i el patrimoni cultural.
Un refrany per una botella
La iniciativa s’articularà, en una primera fase, a través de les xarxes socials. Qualsevol persona pot acostar-se a l’Oficina de Normalització Lingüística per a aportar un refrany o una frase feta en valencià. A canvi, rebrà la seua botella i se li farà una fotografia que es compartirà en el facebook de Normalització Lingüística per a difondre la seua dita i fomentar la participació col·lectiva.
Segons ha explicat el regidor de Normalització Lingüística, Rafa Carrió, “volem acostar l’Oficina de Promoció del Valencià a la gent i fer-ho d’una manera amable i participativa. És una acció molt senzilla, però amb molt de significat, perquè cada refrany compartit fa valdre la nostra llengua, però també la nostra història, la manera de parlar dels nostres avis i àvies i, en definitiva, una part del que som i ens definix: el nostre refranyer”.
La campanya presenta una col·lecció de botelles amb refranys tradicionals com, per exemple, “A l’estiu, tot el món viu”, “Si a Dénia vas, sé ben cert que hi tornaràs”, “A Dénia aneu, que no se l’acabareu” o “Si el Montgó du capell, pica espart i fes cordell”.
Tots els refranys aportats per la ciutadania es recopilaran en un repertori, com a homenatge col·lectiu a la saviesa oral i a la riquesa del valencià.
L’Oficina de Normalització Lingüística es troba en els baixos de l’ajuntament (pl. Constitució, 10) i té un horari d’atenció al públic de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Es pot consultar qualsevol dubte o demanar més informació sobre esta campanya telefonant al 96 575 95 81.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes