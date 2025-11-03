AGENTS SOCIALS
Els empresaris guarden silenci absolut sobre la dimissió de Mazón
Els sindicats CCOO-PV i UGT-PV valoren la renúncia del cap del Consell com a pas imprescindible per a l’“estabilitat institucional”, encara que asseguren que és “descafeïnada”
Silenci absolut dels empresaris. El president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha declinat fer qualsevol valoració sobre la dimissió del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La CEV celebra, este dijous, una assemblea electoral en la qual Navarro donarà el relleu a Vicente Lafuente, únic candidat al càrrec. L’eixida imprevista de Navarro s’ha vist emmarcada, entre altres motius, com el malestar intern de diverses federacions i dirigents amb la seua creixent mala relació amb Mazón.
El desacord entre els dos arranca amb la negativa del líder patronal a donar cobertura a l’absència del cap del Consell el dia de la dana. Recentment, el 18 de setembre, durant la Nit de l’Economia Valenciana, Mazón va aprofitar la seua intervenció per a assenyalar Navarro davant de tot l’auditori per absentar-se, al mateix temps que el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, tot i que els dos tenien motius d’agenda per a anar-se’n abans d’hora. “Se n’han anat… Junts”, va afirmar per a donar a entendre que Navarro estava entre els seus contrincants.
Femeval
Per la seua banda, el màxim dirigent del metall valencià i futur successor de Navarro en la CEV, Vicente Lafuente, ha rebutjat fer “valoracions polítiques” després de la dimissió de Mazón, ni tampoc pronunciar-se sobre si són necessàries unes eleccions. Davant dels mitjans, el dirigent sí que ha assegurat que es necessita “una administració estable” i ha demanat que “no pare la societat, ni l’economia”.
Per això, ha reclamat als partits polítics “altura de mires” perquè s’aproven els pressupostos en un any excepcional encara marcat per la dana. “És important que el Govern valencià no pare, siga qui siga a qui posen”, ha insistit.
Reacció dels sindicats
Les centrals sindicals majoritàries de la Comunitat Valenciana sí que han entrat a valorar la dimissió de Mazón. Segons UGT-PV, l’anunci de no seguir al capdavant de la Generalitat era una “decisió necessària i un exercici de responsabilitat política que, en opinió de la nostra organització, hauria d’haver-se produït fa molt de temps”. Per al sindicat que lidera Tino Calero, la dimissió de Carlos Mazón “era un pas imprescindible per a avançar en la recuperació de la confiança ciutadana i en l’estabilitat institucional que la Generalitat havia perdut, a més d’un pas més en el camí cap a la veritat, la justícia i la reparació que tant ha reclamat la immensa majoria de la ciutadania valenciana tots estos mesos”, ha afegit Calero.
En uns termes semblants, Ana García, secretària general de CCOO-PV, ha assegurat que la gestió de la dana “ha sigut lamentable”. Ha destacat que han mort 229 persones en la província de València després de la fatídica riuada. Segons la dirigent sindical, es queda com a interí fins que pacte amb Vox, partit que ha qualificat de “negacionista del canvi climàtic i amb polítiques antiambientals”. García Alcolea ha recordat que Vox, juntament amb el PP, han modificat la llei de l’horta per a construir en sòl protegit i han sigut els responsables de l’eliminació de la Unitat Valenciana d’Emergències, un fet que, en la seua opinió, no s’ha d’oblidar. I ha afegit que la dimissió de Mazón és més “descafeïnada que solució”. La secretària general de CCOO-PV ha mostrat el seu rebuig frontal a la forma en què Mazón ha gestionat tant la catàstrofe com la seua dimissió.
