Reaccions a la dimissió de Mazón
El Govern acusa Mazón de dimitir “tard i malament” i recalca un desemborsament de més de 8.000 milions d’euros
El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, l’acusa de “no tindre valentia” per a convocar eleccions - La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, afirma que “les 229 víctimes i els seus familiars no mereixien esta compareixença”
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha acusat el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, de “no tindre valentia” per a convocar eleccions, a més d’haver anunciat la seua dimissió “tard” i “malament”.
Així ho ha afirmat el ministre en declaracions als mitjans abans del 12é Congrés Anual de Multinacionales con España, una cita en la qual també ha assenyalat les formes amb les quals el president autonòmic ha presentat la seua dimissió: “Crec que este matí hem vist una mostra més de com no han de fer-se les coses”.
D’altra banda, ha assegurat que el Govern central ha estat en tot moment amb la ciutadania, i ha explicat que l’executiu ha desemborsat “sobre el terreny” més de 8.000 milions d’euros, la qual cosa, ha afegit, suposa el 10 % del PIB de la Comunitat, segons ha assegurat Europa Press.
“És com si haguérem desemborsat tot el pla de recuperació que tenim per a Espanya per a cinc anys, en un any només”, ha llançat el ministre tractant d’exemplificar la “magnitud de la importància d’estes ajudes”, les quals, ha afegit, “estan sent vitals” per a la zona afectada per la dana del passat octubre.
Assumir responsabilitats
Per la seua banda, la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha assegurat que Mazón no tenia “més remei que dimitir” després de l’escena que es va veure la setmana passada a València en l’homenatge a les víctimes per la dana.
“Tota la resta és allargar el dolor dels valencians”, ha afegit en declaracions als mitjans a la seua arribada al desdejuni informatiu de Desayunos Madrid, organitzat per Europa Press, amb el delegat del Govern a la Comunitat de Madrid, Francisco Martín.
També la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, ha demanat a Mazón que “faça cas a les víctimes, que fa més d’un any que l’esperen”, i que s’assumisquen responsabilitats per la gestió de la catàstrofe.
La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha criticat el to de la compareixença institucional del fins ara president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en què ha anunciat la seua dimissió.
“Les 229 víctimes i els seus familiars no mereixien esta compareixença”, ha llançat a través d’un missatge en la xarxa social Bluesky.
També ha proclamat que les víctimes “no mereixien este president i no mereixen un Feijóo que ha sigut incapaç de liderar quan més ho necessitaven”, ha conclòs.
Un discurs “d’Ayuso”
La ministra de Sanitat, Mónica García, també ha valorat la dimissió de Mazón: “Acaba de posar veu i rostre a la indignitat política. El seu discurs és una nova humiliació a les víctimes”.
En una entrevista de Ser Catalunya arreplegada per Europa Press, ha expressat que el discurs de Mazón “li’l podria haver escrit tranquil·lament la senyora Ayuso”, atesa la seua victimització personal i la presumpta campanya contra ell, fent un paral·lelisme amb la presidenta de la Comunitat de Madrid i les seues paraules sobre l’objecció de consciència dels metges amb l’avortament.
García suposa que Mazón ha pactat amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, el seu discurs, per la qual cosa veu el líder popular com a “connivent” de la compareixença d’este dilluns del dirigent valencià, com també Vox, formació a la qual ha acusat de connivència durant un any.
