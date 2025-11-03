“Ja no puc més” i les altres frases del comiat de Mazón
L’encara president es presenta com a víctima d’una campanya, pica l’ullet a Feijóo i Vox i insistix en els retrets a l’esquerra i Pedro Sánchez, a qui li diu “mala persona”
Carlos Mazón se’n va. Ho ha fet este matí amb un discurs en el pati gòtic de la Generalitat. El president ha reconegut per primera vegada i sense matisos errors propis, com no haver cancel·lat la seua agenda la vesprada del 29 d’octubre. També ha demanat perdó per eixos errors. Ha protagonitzat un discurs en què s’ha presentat com a víctima de la mala gestió de les agències estatals CHX i Aemet, ha reivindicat el seu treball i el seu relat polític sobre la dana i ha carregat durament contra Pedro Sánchez, el Govern i l’esquerra.
Estes són les frases més destacades del discurs:
- “Hi ha hagut moments insuportables per a mi, però, sobretot, per a la meua família. Ja no puc més”.
- “Espere que, quan baixe el soroll, la societat puga distingir entre un home que s’ha equivocat i una mala persona”.
- “Volíem ajuda, la vam demanar i no la vam rebre”.
- “Sé que vaig cometre errors i viuré amb ells tota la meua vida”.
- “Que prompte que es diu i que prompte que s’ha fet: vam calcular més de tres anys a reparar el que hem aconseguit fer en mesos”.
- “Tot este desplegament l’estem fent sols, sense una aportació a fons perdut”.
- “Hui és el primer dia, com a excepció, que faré referència a la meua persona”.
- “Després d’estos dies de recordatori i aniversari, durs, profunds, esquinçadors, crispats i, a vegades, cruels, vull compartir la reflexió que faig des de la riuada”.
- “És moment de reconéixer els errors propis. I vull enunciar-los expressament”.
- "Els dies posteriors vam descobrir que ens van voler deixar sols per estratègia política”.
- “Jo deguí haver tingut la visió política de cancel·lar la meua agenda i desplaçar-me fins allí”.
- “Vaig permetre que s’establira en l’imaginari la idea d’un president alié a l’emergència eixa vesprada”.
- “Vaig cometre errors, els reconec i viuré amb ells tota la meua vida”.
- “He demanat perdó i ho torne a fer, però res va ser per càlcul polític o mala fe”.
- “Més enllà d’errors que reconec sense ambages, han intentat convertir en esport nacional dir-me assassí. No han escatimat en mentides ni en pressupost”.
- “L’ADN de l’esquerra: aprofitar la mort i la tragèdia per a fer política”.
- “Jo no els diré assassins per errar en les seues prediccions”.
- “La meua vida, també la política, va canviar el 29 d’octubre per sempre”.
- “Em dirigisc també a eixa majoria parlamentària viva, vigent i en marxa. Apel·le a la responsabilitat d’eixa majoria per a elegir nou president de la Generalitat”.
- “Per voluntat personal hauria dimitit fa temps”.
- “El Govern ha negat ferramentes només per a danyar-nos políticament”.
