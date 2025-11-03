Marxalenes se queda sin nuevo jardín

Parón en el jardín de Josep Melià "Pigmalión", la nueva zona verde del barrio de Marxalenes, que no verá la luz en 2025 ni probablemente en 2026. Así lo ha denunciado el concejal de Compromís, Sergi Campillo, quien ha recordado que el proyecto "estaba completamente redactado y aprobado desde el anterior mandato". Asi al menos lo reconoce la concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, en la respuesta facilitada a la oposición donde reconoce que "en el ejercició de 2025 no está prevista la licitación de la reforma del jardín de la calle Josep Melià Pigmalión, puesto que se ha dado prioridad a otros proyectos antiguos de participación ciudadana". A la pregunta de si el jardín se incluirá en el ejercicio 2026, la concejala de Parques y Jardines apunta que "su ejecución quedará supeditada a las disponibilidades presupuestarias del capítulo de inversiones".

De las respuestas se desprende que "no hay presupuesto para 2025 y para 2026 tampoco saben si lo habrá. Es decir, que no tienen ninguna intención de ejecutarlo", apunta Campillo. Es una respuesta "decepcionante” y "una auténtica vergüenza y una muestra más del desprecio del gobierno de Catalá hacia los barrios populares y hacia las políticas verdes”, añade el concejal de la oposición.

El concejal ha calificado la situación de “vergüenza absoluta” y ha lamentado que “Catalá y Vox vuelvan a engañar a los vecinos y vecinas del barrio”. “El gobierno de María José Catalá se dedica a maltratar día sí y día también a los barrios de esta ciudad. Les dejamos muchos proyectos de jardines aprobados y son incapaces de ejecutarlos, aunque ya estuvieran pactados con el vecindario”, ha explicado. Según Campillo, “el proyecto de reforma del jardín de Josep Melià ‘Pigmalión’ es una actuación necesaria y muy reivindicada. Ahora mismo es un espacio duro, una antigua pista deportiva que generaba mucho ruido junto a las viviendas, y por eso acordamos con los vecinos transformar esta plaza en un jardín verde y agradable”.

La plaza de Pigmalión actualmente / A.V.

Un proyecto verde para Marxalenes, abandonado

El proyecto del jardín de Josep Melià ‘Pigmalión’ consistía en convertir una plaza dura sin vegetación en un espacio verde de contemplación y paseo con vegetación mediterránea, recuperando la parcelación original del lugar y poniendo en valor elementos históricos de la huerta, como la antigua acequia o la huella de una alquería desaparecida.

Además, esta nueva zona verde debía servir como conexión entre la plaza Joaquín Dualde y las alquerías de Olba, ofreciendo al vecindario un espacio tranquilo y sostenible. El 70% de la superficie sería permeable (con un 56% de suelo vegetal y un 14% de pavimento drenante), se conservaría el arbolado existente y se incorporarían 22 nuevos árboles.

“Era un proyecto verde, sostenible y consensuado con el barrio, pero Catalá y Vox prefieren dejarlo morir por pura dejadez. No creen ni en el urbanismo verde ni en la participación ciudadana”, ha concluido Campillo.