Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell
La Generalitat aclarix que el president “no té prescrita cap baixa mèdica” i que “farà en tot moment el que li diga el facultatiu”
Carlos Mazón continuarà treballant en els pròxims dies com a president de manera habitual malgrat haver avançat este dilluns que presentarà la seua dimissió en el futur immediat. Així ho aclarixen fonts de la Generalitat davant d’informacions sorgides en els últims minuts i que apunten al fet que Mazón s’hauria agafat una baixa mèdica.
Des de l’entorn de l’encara president aclarixen que Mazón “no té prescrita cap baixa mèdica”, si bé afigen que “farà en tot moment el que li diga el facultatiu”. Així mateix, el seu equip confirma que, ara com ara, el cap del Consell no ha sol·licitat esta mesura al metge.
Així, de moment, continuarà treballant “com estava previst”. Tant és així que demà dimarts està previst que Mazón presidisca el ple ordinari del Consell, segons confirmen les fonts de la Generalitat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Tres detinguts per delictes d’explotació sexual a Gandia
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes