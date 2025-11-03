Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón continuarà en actiu i presidirà demà el ple del Consell

La Generalitat aclarix que el president “no té prescrita cap baixa mèdica” i que “farà en tot moment el que li diga el facultatiu”

Dimissió de Mazón: les imatges de la seua compareixença de renúncia

Dimissió de Mazón: les imatges de la seua compareixença de renúncia / Francisco Calabuig

Mateo L. Belarte

Mateo L. Belarte

València

Carlos Mazón continuarà treballant en els pròxims dies com a president de manera habitual malgrat haver avançat este dilluns que presentarà la seua dimissió en el futur immediat. Així ho aclarixen fonts de la Generalitat davant d’informacions sorgides en els últims minuts i que apunten al fet que Mazón s’hauria agafat una baixa mèdica.

Des de l’entorn de l’encara president aclarixen que Mazón “no té prescrita cap baixa mèdica”, si bé afigen que “farà en tot moment el que li diga el facultatiu”. Així mateix, el seu equip confirma que, ara com ara, el cap del Consell no ha sol·licitat esta mesura al metge.

Així, de moment, continuarà treballant “com estava previst”. Tant és així que demà dimarts està previst que Mazón presidisca el ple ordinari del Consell, segons confirmen les fonts de la Generalitat.

