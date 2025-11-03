En novembre, quatre visites guiades a la platja i la Marjal dels Moros de Puçol
L’Ajuntament de Puçol i Actio organitzen, un any més, la campanya “Tardor a la platja”
L’Ajuntament de Puçol i Actio organitzen, un any més, la campanya “Tardor a la platja” amb quatre visites guiades gratuïtes per a gaudir de la naturalesa al costat de la mar. Les persones interessades a participar han d’inscriure’s prèviament en l’enllaç inclòs al final d’este text. Places limitades.
L’aposta continuada pel turisme de naturalesa, responsable amb el nostre entorn, va començar en 2017 i este novembre continua amb una fórmula similar a les edicions anteriors.
La campanya “Tardor a la platja de Puçol 2025” consta de tres visites guiades a la Marjal dels Moros i una a la platja: totes són els diumenges de matí i són gratuïtes.
A la Marjal dels Moros, les visites estan previstes els dies 9, 23 i 30 de novembre, amb el punt de trobada a les 11 hores en la gola de l’Estany.
A la flora dunar i marina, la visita serà el 16 de novembre, amb eixida a les 11 hores des de la plaça de la Rosa dels Vents.
Per a la regidora Elena Camarero, “esta classe d’activitats permet als veïns i turistes conéixer i gaudir de l’entorn natural que ens oferix la nostra platja i la nostra marjal”.
Les places són limitades, si vols inscriure’t, fes clic ací:
https://actioactivitats.com/tours/reservas
