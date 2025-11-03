Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En novembre, quatre visites guiades a la platja i la Marjal dels Moros de Puçol

L’Ajuntament de Puçol i Actio organitzen, un any més, la campanya “Tardor a la platja”

Visites de l’any passat a la platja del Puçol

Visites de l’any passat a la platja del Puçol / A. P.

Redacción Levante-EMV

L’Ajuntament de Puçol i Actio organitzen, un any més, la campanya “Tardor a la platja” amb quatre visites guiades gratuïtes per a gaudir de la naturalesa al costat de la mar. Les persones interessades a participar han d’inscriure’s prèviament en l’enllaç inclòs al final d’este text. Places limitades.

L’aposta continuada pel turisme de naturalesa, responsable amb el nostre entorn, va començar en 2017 i este novembre continua amb una fórmula similar a les edicions anteriors.

La campanya “Tardor a la platja de Puçol 2025” consta de tres visites guiades a la Marjal dels Moros i una a la platja: totes són els diumenges de matí i són gratuïtes.

Cartel.

Cartell / A. P.

A la Marjal dels Moros, les visites estan previstes els dies 9, 23 i 30 de novembre, amb el punt de trobada a les 11 hores en la gola de l’Estany.

A la flora dunar i marina, la visita serà el 16 de novembre, amb eixida a les 11 hores des de la plaça de la Rosa dels Vents.

Per a la regidora Elena Camarero, “esta classe d’activitats permet als veïns i turistes conéixer i gaudir de l’entorn natural que ens oferix la nostra platja i la nostra marjal”.

Les places són limitades, si vols inscriure’t, fes clic ací:

https://actioactivitats.com/tours/reservas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents