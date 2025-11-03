Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe demolirà i reconstruirà el vestíbul de l’estació de Sueca per a millorar l’accessibilitat

L’obra es prolongarà quatre mesos i compta amb un pressupost de 260.000 euros

Estació de Sueca, en una imatge d’arxiu

Estació de Sueca, en una imatge d’arxiu / V. M. P.

Óscar García

Alzira

Renfe ha iniciat, este dilluns, les obres de millora de l’accessibilitat i adequació del vestíbul de l’estació de Sueca. Els treballs inclouen demolició, redistribució i reconstrucció del vestíbul, lavabos, cafeteria i taquilles, a més d’actuacions en el pas inferior. Es millorarà també l’accessibilitat. La inversió és de 263.292 euros i s’ha previst, per a la seua execució, un termini de quatre mesos.

Les actuacions consistixen en uns treballs previs amb instal·lació de les proteccions necessàries, retirada de mobiliari i elements mòbils que interferixen en l’obra i la localització de les instal·lacions existents.

Posteriorment, es demoliran els barandats, els paviments i les instal·lacions del vestíbul, cafeteria, lavabos i taquilles per a procedir a la instal·lació d’envans i revestiments, tenint en compte la nova distribució del vestíbul de l’estació, que comptarà amb una zona AVI (zona d’atenció al viatger). També es redistribuiran els lavabos, amb la millora de la qualitat dels materials de revestiment.

Quant a l’accessibilitat de l’estació, s’ha previst col·locar nous encaminaments per a persones amb mobilitat reduïda tant en el vestíbul de l’estació com en el pas inferior. S’ha previst també la millora de les instal·lacions d’il·luminació en vestíbul i en pas inferior, a més, s’inclouen en l’obra les instal·lacions de climatització, lampisteria i sanejament.

