Víctimes de la dana veuen en la dimissió de Mazón el resultat de la “lluita ciutadana”
L’Associació Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024 celebra la dimissió, però retrau al fins ara cap del Consell el seu discurs “negacionista” i que haja dit “més mentides”
“Ha sigut un intent de defensa judicial”. Així ha vist Mariló Gradolí, presidenta de l’Associació Víctimes Dana 29 d’Octubre de 2024, les paraules del fins ara president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la compareixença en la qual ha anunciat la seua dimissió com a cap del Consell. És un “triomf ciutadà”, considera, però també un exemple més de discurs en el qual s’ha limitat a “dir més mentides, no assumir cap responsabilitat i defendre les seues polítiques negacionistes”.
A Gradolí, les paraules de Mazón no li han sorprés. “Tots culpables menys ell, és al que estem acostumats, en la seua línia”, ha dit. Al seu juí, la compareixença “no ha estat a l’altura d’un president de la Generalitat”. “Ha fet un parlament polític, no un discurs institucional”, ha retret.
“Una realitat paral·lela”
En la compareixença s’han pogut escoltar, sobretot, crítiques al Govern d’Espanya per una presumpta falta d’informació, així com per l’absència d’esforç, segons el parer de Mazón, en la reconstrucció. Per això, les víctimes entenen que el president s’ha instal·lat, una vegada més, en “les seues autocreences de justificació i de realitat paral·lela”. Ha dimitit, sí, però ho ha fet “sense assumir absolutament cap responsabilitat”.
És suficient la dimissió de Carlos Mazón i la seua substitució per un altre president o presidenta en interinitat, fins a les eleccions? Per a Gradolí, no “si continuaran amb les polítiques negacionistes liderades per Vox”, ja que necessiten els seus vots per a una potencial investidura d’un candidat del PP. “Hauria de dimitir tot el Consell: no van estar a l’altura”, ha indicat.
“Un gran exemple de lluita ciutadana”
En cas contrari, amb una altra persona al capdavant del Govern valencià, però amb la mateixa línia política, els veïns de la zona zero no tindran “la seguretat” necessària. Des de l’Associació de Víctimes Dana 29-O destaquen que “tota la reconstrucció ha d’estar adaptada al canvi climàtic”. “I els seus socis de govern, Vox, són negacionistes climàtics que no permetran que es facen les obres necessàries”, denuncia Gradolí.
Això sí, veu la dimissió com el resultat de la pressió ciutadana i el rebuig de les víctimes de la dana. “Quan la ciutadania té un objectiu just i creu que ha de lluitar per eixa justícia, clar que hi ha resultats”, ha agraït Mariló Gradolí. Un “gran exemple de lluita ciutadana”, diu, el que ha donat la societat valenciana, que ha aconseguit “resultats com que el president de la Generalitat assumisca les seues responsabilitats polítiques”.
Les tres associacions majoritàries de víctimes de la dana compareixen esta setmana en la comissió d’investigació de la dana en el Congrés dels Diputats. A Madrid estaran ja a les 13:30 hores d’este dilluns, en l’Ateneu de la capital, que acollirà una roda de premsa després de reunir-se amb prop de 30 entitats que volen expressar-los el seu suport davant de les compareixences en la citada comissió.
