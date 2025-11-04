Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amics de la Costera reafirma els seus vincles amb la Vall d’Albaida

El recorregut al voltant del patrimoni d’Aielo de Malferit i l’Olleria complementa la pròxima presentació d’un monogràfic de Papers de la Costera sobre palaus i cases senyorials de Xàtiva i altres poblacions del terme històric de la ciutat

La visita organitzada per Amics de la Costera

Lluis Cebriá

Xàtiva

L’Associació Amics de la Costera-Institut d’Estudis Comarcals va visitar, el cap de setmana passat, Aielo de Malferit i l’Olleria. El recorregut cultural per les dos localitats de la Vall d’Albaida, que va tindre lloc dissabte al matí, va incloure la visita al Palau-Castell dels Malferit i a la Botelleria, a Aielo, i a la Casa Santonja-Palau dels Marau, a l’Olleria.

La visita va comptar amb la col·laboració de Vicent Terol, arxiver municipal d’Ontinyent; Vicent Torregrossa Soler, arquitecte; l’artista plàstic Antoni Grau, així com els cronistes oficials de l’Olleria i d’Aielo de Malferit, Josep Vicent Vidal i Ferran Castelló, respectivament.

Un dels moments de la visita / Amics de la Costera

Segons han explicat des d’Amics de la Costera, esta activitat —a més de reafirmar els vincles entre les dos comarques veïnes, recalca el seu president, Vicent Torregrossa— té una notable relació amb el pròxim Papers de la Costera. La publicació d’Amics de la Costera, que es presentarà d’ací a poques setmanes, és un ambiciós monogràfic sobre palaus i edificis civils de Xàtiva, però també d’altres municipis de la comarca o fins i tot de l’antiga Governació de Xàtiva.

En eixe sentit, cal destacar que Torregrossa Soler, arquitecte conservador del castell de Xàtiva i director de les obres de l’antic convent de Sant Domènec, també a Xàtiva, va dirigir la restauració del palau d’Aielo, inclosa en la visita de dissabte. Terol, per la seua banda, és un expert en la Germania a Xàtiva i la Governació.

