Calp celebra la I Gala de l’Esport i la Cultura
El pròxim 27 de novembre es premiarà esportistes i artistes locals
Després de regular per primera vegada l’ús d’instal·lacions esportives municipals el passat 15 d’octubre, l’Ajuntament de Calp celebrarà la I Gala de l’Esport i la Cultura per a premiar esportistes i artistes locals.
L’esdeveniment tindrà lloc el dijous 27 de novembre a les 19:30 h en l’auditori de la Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà.
El Consell Municipal d’Esports i una comissió de valoració formada per entitats culturals determinaran els premiats entre els 12 candidats al premi en esports i els 8 candidats al premi en cultura. La gala comptarà amb les actuacions en directe de l’Escola de Dansa de la Unió Musical de Calp i del grup The Groove Dealers, tres dels cinc membres del qual són originaris de la localitat alacantina.
Es donaran cinc premis en la categoria d’esports i cinc més en la de cultura, amb una dotació de mil euros cada un, per la qual cosa la inversió suposa a l’Ajuntament un total de 10.000 euros.
Compromís amb l’esport
A part de la regulació del 15 d’octubre, en maig, l’Ajuntament va invertir més de 125.000 euros en un gimnàs a l’aire lliure, especialment per als practicants de cal·listènia, una revolució dins de l’esport urbà. També es va invertir 71.984 euros en la il·luminació amb llums LED en el camp de futbol i 15.262 euros a col·locar focus en la zona Miguel Ángel Benítez i el frontó.
A més, recentment, el Club de Muntanya de Calp va complir 50 anys i, juntament amb el consistori, es van organitzar nombroses activitats i una exposició, que continua oberta fins al 29 de desembre.
