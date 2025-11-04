L’ocupació bat rècords a la Comunitat Valenciana
L’afiliació a la Seguretat Social creix en quasi 39.000 persones i supera els 2,4 milions d’afiliats; l’atur augmenta en octubre en només 742 persones
El mercat laboral valencià va tornar a donar bones notícies en octubre, a l’acumular dos mesos de dades positives després de la baixada d’agost, especialment pel que fa a la creació d’ocupació, que es va situar novament en registres desconeguts, amb més de 2,4 milions d’afiliats a la Seguretat Social. L’atur no va acompanyar eixa dada, però l’augment és de tot just dos dècimes.
L’afiliació a la Seguretat Social en octubre va sumar 36.459 persones a la Comunitat Valenciana, un 1,65 % més que en setembre, fins a les 2.241.991 persones afiliades, segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que situa l’increment interanual en 74.100 nous inscrits. Esta bona evolució ve aparellada amb la dels contractes en octubre, que van experimentar una alça de 5.723 unitats respecte a setembre i de 3.998 en relació amb el mateix mes de l’any passat.
D’altra banda, l’atur registrat el mes d’octubre a la Comunitat Valenciana ha pujat en 742 persones, la qual cosa suposa un augment del 0,25 % respecte a setembre i situa el nombre total de persones desocupades en 294.757, segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de Treball. Per províncies, la desocupació registrada en les oficines públiques ha pujat en 1.163 persones a Alacant (0,98 %) i en 537 en la de Castelló (1,68 %), mentres que en la de València ha baixat en 958 persones (0,67 %).
Sectors
L’augment valencià de l’atur és el més baix en termes percentuals de tot Espanya, a on la desocupació va pujar un 0,91 % després d’engrossir les llistes amb 22.101 persones i arribar als 2,44 milions de ciutadans en eixa situació laboral. Els 742 aturats més de la Comunitat estan lluny dels més de 2.000 que acumulen Andalusia, Madrid i Catalunya.
La dada de la Comunitat Valenciana és fruit del descens en l’agricultura (130), la indústria (116) i la construcció (400), mentres que els servicis van registrar una pujada de 941 aturats, i el col·lectiu sense ocupació anterior, de 447.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo