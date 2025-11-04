Martínez Mus, nou vicepresident segon de la Generalitat després de l’eixida de Gan Pampols
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori assumix les competències del militar, que hui abandona el Consell després de “complir les seues missions”
Borja Campoy
La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha iniciat la seua intervenció després del ple del Consell a Alacant amb el focus en el comiat de Francisco José Gan Pampols, que fins hui exercia com a vicepresident segon i responsable de la coordinació de la reconstrucció després de la dana. El relleu, ja aprovat per l’executiu autonòmic en el primer ple després de la dimissió de Carlos Mazón, suposa el traspàs d’estes competències a Vicente Martínez Mus, titular de Medi Ambient i Infraestructures, que assumix ara el rang de vicepresident segon.
“La seua visió, la seua capacitat d’organització i la seua empatia amb les persones afectades i amb els alcaldes han sigut claus per a posar en marxa el pla per la dana. Guiarà la reconstrucció i serà el full de ruta per a una Comunitat Valenciana més forta i resistent”, ha destacat Camarero, que ha subratllat el caràcter “humà” i “exemplar” de la labor de Gan Pampols, durant estos mesos, al capdavant del dispositiu públic després de la catàstrofe.
“Des de la responsabilitat pública, ha donat un exemple d’ètica i compromís. El seu llegat continuarà viu en un pla que portarà el seu segell. Gràcies, Curro, per vindre quan més et necessitàvem i servir amb honor”, ha afegit la vicepresidenta, que no ha entrat a valorar els motius polítics de la seua eixida ni el procés pel qual Martínez Mus ha passat a assumir les seues competències.
El Consell oficialitzarà, en els pròxims dies, l’estructura derivada d’este relleu, que manté la prioritat de la reconstrucció com un dels eixos estratègics del Govern valencià enfront de l’impacte de la dana.
Fa quasi dos mesos, en una visita a Elx, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, va anunciar que el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, deixaria el seu càrrec el 4 de novembre, com així ha sigut. Segons va explicar Mazón, l’eixida es produïx després d’haver “complit les seues missions” i amb una “operació de recuperació completament consolidada”. Això sí, llavors, el cap del Consell va anunciar per al dia 5 una renovació del govern, que finalment s’ha suspés per la seua dimissió, oficialitzada este dilluns.
