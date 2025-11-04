Nova crisi en el PP de Burjassot: membres de la gestora es rebel·len en el ple
Dos regidors trenquen la disciplina de vot del PP i el president de la gestora local apunta a una nova bretxa i falta de coordinació
Els embolics interns no donen treva al PP de Burjassot. Les turbulències travessen el partit local des de fa més d’un any i estes es van traduir, l’abril passat, en la creació d’una gestora davant de les dificultats de tindre una executiva local sòlida. Va ser l’executiva provincial qui va aprovar, a mitjan març, la creació d’una gestora davant de la crisi interna del partit i del grup municipal, dirigida per Toni Pons, afiliat des de 2006 (encara que també va anar en les llistes d’un altre partit local) i que no formava part de l’estructura del PP. La situació va desembocar, en el seu moment, en la dimissió del portaveu, José María Caballero, i el seu pas al grup de no adscrits.
Toni Pons es va posar al capdavant d’esta executiva “en funcions” al costat dels altres regidors del PP (Marcos Campos, Miguel Ángel Boix i Natalia Ibáñez), entre altres membres del partit local. Semblava que tots havien fet pinya entorn d’una regeneració i un futur comú, encara que els últims esdeveniments demostren que no ha sigut així. El 28 d’octubre va tindre lloc el ple ordinari de Burjassot i ací es va evidenciar una ruptura entre els tres regidors del PP que s’ha anat alimentant des de fa mesos, tal com confirmen fonts de la gestora a este diari.
Miguel Ángel Boix i Natalia Ibáñez van ignorar la disciplina de vot i es van abstindre en un parell d’iniciatives que els populars havien acordat rebutjar. Només Marcos Campos va respectar la posició parlada prèviament amb el partit. Això evidencia que, a més de José María Caballero, hi ha un nou cisma intern en el partit, tal com confirma, d’altra banda, el president de la gestora, Toni Pons. “Estos desacords fa mesos que es donen”, reconeix. “Des que vam entrar en la gestora, hem intentat fer un camí per a generar consens, amb nova gent, idees i projecte, però tant Boix com Ibáñez estan actuant pel seu compte”.
La futura candidatura, font de tensions
Quines són les raons de fons per a esta bretxa? Algunes fonts apunten al fet que Boix esperava ser el candidat per a les eleccions previstes per a 2027, “es va postular fins i tot”, però la gestora va ser clara: “Encara no toca això i la provincial és qui tria les llistes”. De totes maneres, la tendència és a generar una “força nova, amb un equip nou, i encara cal buscar la figura de lideratge”, reconeix Toni Pons en converses amb este diari.
Això ha generat un clima de tensió que s’ha cristal·litzat en l’últim ple, amb la divisió de vots en un mateix grup polític. El president de la gestora assenyala que “no sobra ningú en l’equip”, i asseguren que tant Boix com Ibáñez tenen les portes obertes per a formar part d’esta nova etapa.
Amb tot, també assenyala que les diferències i la falta de comunicació han portat a una falta de col·laboració i coordinació que no pot cronificar-se. “Si no estan d’acord amb el camí, no té sentit continuar en este. Nosaltres volem, des de la tranquil·litat i la paciència, sumar a tothom, i, si no volen aportar, poden fer un pas al costat. Ens estan amagant coses i això no ajuda a la cohesió”, lamenta. Amb tot, espera que recapaciten. “Tenen les portes obertes, cal pensar en el bé del partit”, resumix.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sacristán cancel·la la presentació d’una obra a València per respecte a les víctimes de la dana
- Els professors valencians faran vaga el pròxim 20 de novembre
- L’últim vídeo d’Eli, encara desapareguda en el Poio, un any després de la dana
- Rosa Álvarez (víctimes de la dana) carrega contra la direcció d’À Punt: “Vergonya, vergonya, vergonya”
- Les víctimes mortals de la dana podrien pujar a 234
- Els escenaris de Mazón davant del seu moment més crític: pacte amb Feijóo, aforament i la incògnita Vox
- Josep Martínez, porter alzireny de l’Inter, atropella mortalment un ancià en cadira de rodes
- De la gèlida trobada entre Mazón i Sánchez a la invisibilitat de Feijóo